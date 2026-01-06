У "Сімпсонах" знайшли прогнози на 2026 рік: що загрожує світу

Американський анімаційний серіал "Сімпсони" відомий тим, що деякі його епізоди містили передбачення, які збулися у реальності. Шанувальники виявили низку прогнозів на 2026 рік, які натякають на яскраві події та зміни у світі.

"Сімпсони" почали виходити ще у 1989 році і з того часу полюбились багатьом глядачам. Окрім того, відомий мультсеріал має цікаву репутацію через передбачення в епізодах, які втілювались у реальності через роки й навіть десятиліття. Зокрема, сценаристи завчасно спрогнозували, що світ охопить COVID-19. Шанувальники знайшли прогнози на 2026 рік, деякі з яких не пов'язані з конкретними датами, але відповідають нещодавнім подіям. Про ці серії 6 січня розповіли у Daily Mail.

Розвиток ШІ

Епізод "Them, Robot" 2012 року продемонстрував, як штучний інтелект забирає роботу у людей. Працівників заводу замінили роботи, які врешті повстали проти містера Бернса, а звільнені ним люди прийшли на допомогу.

У виданні зауважили, що люди все частіше звертаються до ШІ, а деякі компанії вже починають інтегрувати цю технологію у роботу. Гендиректор JPMorgan Джеймі Даймон заявляв, що штучний інтелект дійсно "знищить робочі місця", але панікувати не слід — люди, які готові вчитися та можуть критично мислити, без роботи не залишаться.

Кадр з серії під назвою "Them, Robot" Фото: 20th Century Fox

Дослідження космосу

Ще у 1994 році у "Сімпсонах" показали, як головний герой Гомер полетів у космос. Епізод "Deep Space Homer" запропонував сценарій, коли космічні подорожі стають доступними широкій публіці. Окрім того, у серії 2014 року анімаційний Річард Бренсон відпочивав поза Землею, а серії 2021 року відправився в останню свою мандрівку туди.

Кадр з епізоду "Deep Space Homer" Фото: 20th Century Fox

У реальності у 2025 році в космосі вже побувала співачка Кеті Перрі у складі виключно жіночого екіпажу. Однак короткий суборбітальний політ гаряче обговорювався у мережі, зокрема його розкритикували через вплив на навколишнє середовище.

Нова епідемія

У США вже фіксують "стрімке зростання" випадків захворювання на новий штам грипу, а Центр контролю та профілактики захворювань заявив про "дуже високий" рівень передачі зарази у Нью-Йорку.

Понад 30 років тому "Сімпсони" показали кризу в галузі охорони здоров'я та спричинені нею соціальні наслідки. В епізоді "Marge in Chains" 1993 року з Японії поширюється вигаданий вірус через транспортні ящики. Через це виникає паніка, і люди бунтують, вимагаючи ліків.

Кадр з серії "Marge in Chains" Фото: 20th Century Fox

"Розумні будинки"

Епізод "Treehouse of Horror XII" 2001 року продемонстрував, як будинок з голосовим управлінням, який керує повсякденним життям сім'ї, стає все небезпечнішим. Шанувальники бачать у цьому попередження для усіх, хто облаштовує домівки розумними технологіями.

Стихійні лиха

У серії "Homer the Heretic" 1992 року показана сильна хуртовина. Водночас у фільмі "Сімпсони" місто охоплює екологічна катастрофа, спричинена скиданням токсичних відходів в озеро.

На тлі новин про "шторм, що охопив всю країну" американцям ці події на екрані здаються пророчими.

Життя поза Землею

У 1997 році вийшов епізод "The Springfield Files", в якому агенти ФБР розслідують заяву Гомера про зустріч з інопланетянином. Не виключено, що відкриття позаземного життя — дійсно не за горами.

Кадр з серії "The Springfield Files" Фото: 20th Century Fox

Кінець світу

У серії "Thank God, It's Doomsday" після перегляду фільму Гомер упевнюється, що ось-ось настане кінець світу. Він вираховує дату за тиждень і знаходить однодумців.

Однак моторошний прогноз не справджується, а головний герой вирішує, що помилився у розрахунках. Після цього він здіймається на небо, де переконує Бога відкласти апокаліпсис.

Кадр з епізоду "Thank God, It's Doomsday" Фото: 20th Century Fox

Третя світова війна

"Сімпсони" містять не одну згадку Третьої світової війни. Зокрема, в одному з короткометражних фільмів 1987 року Гомер наполягає, щоб його сім'я сховалась у саморобному укритті, бо вважає, що почалася війна. Пізніше, у 1995 році, у світ вийшов епізод "Lisa's Wedding" наречений Лізи подорожує у майбутнє, де Гомер і Барт натякають на наступний глобальний конфлікт після Другої світової війни.

Власник бару Мо Сизляк при цьому зазначає, що британці "врятували свої *упи" у часи Другої світової війни. Гість з минулого Х'ю Паркфілд на це відповідає, що натомість вони врятували чужі "*упи" під час Третьої світової війни.

"Це правда", — коротко визнає Мо.

