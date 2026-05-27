Автор пророцтва про Трампа: сценарист "Сімпсонів" Ден Гріні зібрався балотуватися на наступних виборах у США

Ден Гріні, який у 2000-му році написав сценарій до серії культового мультсеріалу "Сімпсони", в якому "передбачив" президентство Дональда Трампа, оголосив про старт власної президентської кампанії.

Сценарист з'явився 26 травня у відеоролику на власній сторінці в Instagram у чудернацькому образі: у халаті, з бородою та перукою. Він оголосив, що "настав Судний день" і сказав, що братиме участь у президентських виборах у США 2028 року, пише Newsweek.

"Я лише самопроголошений пророк, який навчався на юридичному факультеті, закінчив його та склав іспит на адвоката", — починає він відеозвернення з цих слів, після чого знімає свій костюм "пророка" і каже: "До біса, я можу бути політиком".

Далі Гріні пояснив, що збирається балотуватися на виборах у президенти США у 2028 році.

"Я балотуюся в президенти. Моя платформа: Америка для всіх. Давайте це зробимо", — заявив сценарист.

"Сімпсони", "Офіс" та "Борат": що відомо про кар'єру Дена Гріні

Ден Гріні — випускник юридичного факультету Гарвардського університету. Славу здобув як сценарист комедійних серіалів, зокрема він працював над "Сімпсонами", популярним ситкомом "Офіс" та комедією "Борат". У команді "Сімпсонів" він працював із 7-го по 11-й сезони.

У 17-му епізоді 11-го сезону під назвою "Барт у майбутньому" Барт Сімпсон бачить у своєму баченні майбутнього, що його сестра Ліза є лідеркою Сполучених Штатів. У певний момент вона каже своїм співробітникам: "Як ви знаєте, ми успадкували від президента Трампа досить серйозну бюджетну кризу".

Дональд Трамп в одному з епізодів мультсеріалу "Сімпсони" Фото: grab

Дональд Трамп дійсно розпочинав коротку президентську кампанію у 2000-му році, де балотувався як кандидат від Партії реформ. У лютому того ж року він офіційно завершив її, а епізод, в якому передбачалося його президентство, вийшов на екрани у березні того року.

Згодом Гріні розповів у коментарі виданню The Hollywood Reporter, що призначення Трампа президентом йому здавалося "логічною останньою зупинкою перед тим, як досягти дна".

"Ця ідея була запропонована, тому що вона відповідала баченню того, як Америка божеволіє", — пояснював сценарист свою ідею.

Що стосується президентської кампанії Гріні, то він сам себе називає "прогресивним республіканцем". Двома основними складовими його передвиборчої програми мають стати "відновлення демократії" та "відбудова Америки".

