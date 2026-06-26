"Сімпсони" передбачили переможця ЧС-2026: які пророцтва мультсеріалу вже збулися

Багато хто вважає, що творці "Сімпсонів" передбачили переможця чемпіонату світу з футболу 2026 року, і ці припущення з’явилися після сцени в епізоді 1997 року.

Багато хто задається питанням, хто підніме над головою трофей чемпіонату світу з футболу FIFA цього року, а дехто вважає, що розгадав це — і все завдяки старому епізоду "Сімпсонів", повідомляє Mirror.

У "Сімпсонах" нібито передбачили результат ЧС-2026

Ці припущення виникли на основі сцени з епізоду 1997 року під назвою "Сім’я Картріджів" (9 сезон, 5 серія). У цьому епізоді показано лише телевізійну рекламу нудного, виснажливого футбольного матчу, покликаного визначити, "яка нація є найвеличнішою на Землі".

На скріншотах з епізоду показано матч між Мексикою та Португалією, проте в серіалі жодного разу не згадується 2026 рік — рік проведення чемпіонату світу з футболу FIFA.

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Всупереч поширеним чуткам про тріумфальну перемогу, матч у цьому епізоді виявився болісно повільним і виснажливим, що в підсумку спричинило бунт серед уболівальників Спрінгфілда та повний хаос на стадіоні.

Однак про цей епізод "Сімпсонів" вже згадували багато разів, і щоразу — напередодні великого футбольного турніру.

Раніше фахівці з перевірки фактів уже спростували подібне твердження, яке поширювалося під час чемпіонатів світу 2018 та 2022 років. Напередодні чемпіонату 2026 року воно набуло додаткового розголосу, оскільки Мексика є однією з країн-господарок "ЧС-2026".

Які події передбачив мультсеріал "Сімпсони"

Незважаючи на те, що пророцтво щодо Чемпіонату світу з футболу, найімовірніше, виявилося хибним, "Сімпсони" дивовижним чином передбачили десятки реальних подій — від значних політичних потрясінь і корпоративних поглинань до технологічних досягнень і культурних явищ.

Хоча серіал і заслужив репутацію "пророчого", сценаристи пояснюють це поєднанням гострої соціальної критики, командою сценаристів, що складається з випускників математичних факультетів, та простою статистичною ймовірністю протягом понад 750 епізодів.

Важливі політичні та історичні події

Президентство Дональда Трампа: У серії "Барт у майбутньому" 2000 року спеціально жартували про те, що Ліза Сімпсон успадкувала колосальну бюджетну кризу від "президента Трампа".

Придбання компанією Disney компанії 21st Century Fox: В одному з епізодів 1998 року було показано вивіску студії з написом "21st Century Fox, підрозділ Walt Disney Co." за два десятиліття до фактичного поглинання.

Корупційний скандал у ФІФА: У 2014 році в одному з епізодів показали арешт футбольного керівника, що працював за зразком ФІФА, за 12 місяців до масштабного реального рейду ФБР на штаб-квартиру ФІФА.

Заворушення біля Капітолію США: У епізоді 1996 року ("День, коли померло насильство") показано розлючений озброєний натовп, що штурмує сходи Капітолію США.

Технологічні та наукові інновації

Розумні годинники та відеодзвінки: в одному з епізодів 1995 року, дія якого відбувається в майбутньому, персонажі користувалися наручними годинниками з голосовим керуванням і здійснювали відеодзвінки.

Маса бозона Хіггса: У 1998 році Гомер, стоячи перед дошкою, накидав складне математичне рівняння. Пізніше вчені виявили, що його формула передбачила масу "частинки Бога" за 14 років до її офіційного відкриття.

Помилки автокорекції: В одному з епізодів 1994 року в записці на пристрої Apple Newton було показано, як фраза "Beat up Martin" була змінена на "Eat up Martha", що передбачило знайомі проблеми автокорекції на смартфонах.

Поп-культура та спорт

Виступ Леді Гаги на Суперкубку: в одному з епізодів 2012 року Леді Гага ширяла над натовпом на страхувальному тросі, що стало точною візуальною копією її реального виходу під час перерви Суперкубка 2017 року.

Cypress Hill і Лондонський симфонічний оркестр: жарт 1996 року про те, як хіп-хоп-група помилково запросила класичний оркестр, перетворився на справжній, довгоочікуваний спільний виступ у Лондоні.

Переможці Суперкубка: У 1990-х роках програма три роки поспіль правильно передбачала переможця Суперкубка безпосередньо перед трансляцією матчів.

Помилкові прогнози від "Сімпсонів"

З огляду на історію успіху програми, в інтернеті поширюється безліч містифікацій. "Сімпсони" не передбачали пожежу в соборі Нотр-Дам у 2019 році (зображення було відредаговано у Photoshop).

Вони також не передбачали, що Дональд Трамп спуститься по золотому ескалатору, до того, як це сталося; цей конкретний ролик було створено вже після того, як у реальному житті відбулися події 2015 року.

І жінка поки що так і не стала президентом США, як Ліза Сімпсон.

Нагадаємо, раніше шанувальники "Сімпсонів" заявляли, що в серіалі передбачили пандемію хантавірусу.

А тепер сценарист серіалу "Сімпсони" Ден Гріні висуває свою кандидатуру на посаду президента у 2028 році й почав самостійно робити прогнози на майбутнє.