"Сімпсони" передбачили переможця ЧС-2026: які пророцтва мультсеріалу вже збулися
Багато хто вважає, що творці "Сімпсонів" передбачили переможця чемпіонату світу з футболу 2026 року, і ці припущення з’явилися після сцени в епізоді 1997 року.
Багато хто задається питанням, хто підніме над головою трофей чемпіонату світу з футболу FIFA цього року, а дехто вважає, що розгадав це — і все завдяки старому епізоду "Сімпсонів", повідомляє Mirror.
Ці припущення виникли на основі сцени з епізоду 1997 року під назвою "Сім’я Картріджів" (9 сезон, 5 серія). У цьому епізоді показано лише телевізійну рекламу нудного, виснажливого футбольного матчу, покликаного визначити, "яка нація є найвеличнішою на Землі".
На скріншотах з епізоду показано матч між Мексикою та Португалією, проте в серіалі жодного разу не згадується 2026 рік — рік проведення чемпіонату світу з футболу FIFA.
Всупереч поширеним чуткам про тріумфальну перемогу, матч у цьому епізоді виявився болісно повільним і виснажливим, що в підсумку спричинило бунт серед уболівальників Спрінгфілда та повний хаос на стадіоні.
Однак про цей епізод "Сімпсонів" вже згадували багато разів, і щоразу — напередодні великого футбольного турніру.
Раніше фахівці з перевірки фактів уже спростували подібне твердження, яке поширювалося під час чемпіонатів світу 2018 та 2022 років. Напередодні чемпіонату 2026 року воно набуло додаткового розголосу, оскільки Мексика є однією з країн-господарок "ЧС-2026".
Які події передбачив мультсеріал "Сімпсони"
Незважаючи на те, що пророцтво щодо Чемпіонату світу з футболу, найімовірніше, виявилося хибним, "Сімпсони" дивовижним чином передбачили десятки реальних подій — від значних політичних потрясінь і корпоративних поглинань до технологічних досягнень і культурних явищ.
Хоча серіал і заслужив репутацію "пророчого", сценаристи пояснюють це поєднанням гострої соціальної критики, командою сценаристів, що складається з випускників математичних факультетів, та простою статистичною ймовірністю протягом понад 750 епізодів.
Важливі політичні та історичні події
- Президентство Дональда Трампа: У серії "Барт у майбутньому" 2000 року спеціально жартували про те, що Ліза Сімпсон успадкувала колосальну бюджетну кризу від "президента Трампа".
- Придбання компанією Disney компанії 21st Century Fox: В одному з епізодів 1998 року було показано вивіску студії з написом "21st Century Fox, підрозділ Walt Disney Co." за два десятиліття до фактичного поглинання.
- Корупційний скандал у ФІФА: У 2014 році в одному з епізодів показали арешт футбольного керівника, що працював за зразком ФІФА, за 12 місяців до масштабного реального рейду ФБР на штаб-квартиру ФІФА.
- Заворушення біля Капітолію США: У епізоді 1996 року ("День, коли померло насильство") показано розлючений озброєний натовп, що штурмує сходи Капітолію США.
Технологічні та наукові інновації
- Розумні годинники та відеодзвінки: в одному з епізодів 1995 року, дія якого відбувається в майбутньому, персонажі користувалися наручними годинниками з голосовим керуванням і здійснювали відеодзвінки.
- Маса бозона Хіггса: У 1998 році Гомер, стоячи перед дошкою, накидав складне математичне рівняння. Пізніше вчені виявили, що його формула передбачила масу "частинки Бога" за 14 років до її офіційного відкриття.
- Помилки автокорекції: В одному з епізодів 1994 року в записці на пристрої Apple Newton було показано, як фраза "Beat up Martin" була змінена на "Eat up Martha", що передбачило знайомі проблеми автокорекції на смартфонах.
Поп-культура та спорт
- Виступ Леді Гаги на Суперкубку: в одному з епізодів 2012 року Леді Гага ширяла над натовпом на страхувальному тросі, що стало точною візуальною копією її реального виходу під час перерви Суперкубка 2017 року.
- Cypress Hill і Лондонський симфонічний оркестр: жарт 1996 року про те, як хіп-хоп-група помилково запросила класичний оркестр, перетворився на справжній, довгоочікуваний спільний виступ у Лондоні.
- Переможці Суперкубка: У 1990-х роках програма три роки поспіль правильно передбачала переможця Суперкубка безпосередньо перед трансляцією матчів.
Помилкові прогнози від "Сімпсонів"
- З огляду на історію успіху програми, в інтернеті поширюється безліч містифікацій. "Сімпсони" не передбачали пожежу в соборі Нотр-Дам у 2019 році (зображення було відредаговано у Photoshop).
- Вони також не передбачали, що Дональд Трамп спуститься по золотому ескалатору, до того, як це сталося; цей конкретний ролик було створено вже після того, як у реальному житті відбулися події 2015 року.
- І жінка поки що так і не стала президентом США, як Ліза Сімпсон.
Нагадаємо, раніше шанувальники "Сімпсонів" заявляли, що в серіалі передбачили пандемію хантавірусу.
А тепер сценарист серіалу "Сімпсони" Ден Гріні висуває свою кандидатуру на посаду президента у 2028 році й почав самостійно робити прогнози на майбутнє.