Сборной Англии разрешили принять виагру перед матчем с Мексикой: в чем тут дело (фото)

Игроки сборной Англии накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики намерены прибегнуть к применению виагры. Главная причина заключается в рельефе самой Мексики и условиях проведения матча.

Руководство "Трех львов" подозревает, что существуют риски, связанные с проведением матча в условиях высокогорья. Об этом сообщает TalkSport.

Тренер англичан Томас Тухель неоднократно подчеркивал, что погодные условия на стадионе "Ацтека" в мексиканской столице станут настоящим испытанием для его подопечных. Стадион расположен на высоте примерно 2240 метров над уровнем моря, а на такой высоте концентрация кислорода заметно снижается, что негативно сказывается на физической выносливости игроков.

Как сообщают инсайдеры, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в настоящее время не включает силденафил (основной действующий компонент виагры) в список запрещенных веществ. Этот препарат был разработан для лечения заболеваний сердца и сосудов, поскольку он способен снижать давление в легочных сосудах, а это теоретически способствует более легкой акклиматизации организма к разреженному горному воздуху.

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Футболисты Англии могут принимать таблетки виагры Фото: Unsplash

Согласно результатам научных исследований, в некоторых ситуациях применение препарата действительно может положительно влиять на выносливость спортсменов на значительной высоте, однако в умеренных условиях его эффективность для улучшения спортивных показателей практически незаметна. Тем не менее, на данный момент нет никакой официальной информации о том, что тренерский штаб сборной Англии планирует масштабное применение этого средства игроками команды.

Матч между сборными Мексики и Англии запланирован на понедельник, 6 июля. Он начнётся в три часа ночи по киевскому времени.

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