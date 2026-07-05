Одна з країн-господарок Мундіалю вилетіла з розгромом: став відомий перший чвертьфіналіст

Збірна Марокко здолала одну з країн-господарок ЧС-2026 — збірну Канади з розгромним рахунком 0-3. "Атлаські леви" стали першими чвертьфіналістами, де на них може вийти фаворит турніру.

Протягом першого тайму команди мали моменти, але марроканці дотисни канадців у другому та розгромно перемогли опонентів. Про це йдеться у офіційному підсумку результату на сайті FIFA.

За перші 45 хвилин гри команди мали непогані нагоди, та не змогли їх реалізували. Після першої половини матчу рахунок був нічийним, але згодом у другому таймі змінилася динаміка гри.

На 50-ій хвилині захист канадців пропустив тонку передачу від Хакімі на Ухані, який дальнім ударом відкрив рахунок. Згодом той самий півзахисник марокканців подвоїв рахунок на 88-ій хвилині, а нападник "атлаських левів" Рахімі забий третій м'яч у ворота господарів турніру в компенсований час другого тайму.

Відео дня

Марокканці першими пробилися до чвертьфіналу Мундіалю Фото: fifa.com

Збірна Канади вперше змогла пробитися до сітки плей оф після першого потрапляння на Чемпіонат світу з 1982 року. В той самий час, марокканці стали першою командою, яка опинилася у вісімці найкращих, а її найвище досягнення в історії Мундіалів — четверте місце на попередньому ЧС-2022 у Катарі.

Свого суперника "Атлаські леви" дізнаються вже вночі 5 липня, де зійдуться Парагвай — Франція. Переможець згаданої пари та марокканці зіграють 9 липня о 05:00 за київським часом у Бостоні (США).

Раніше Фокус повідомляв, що збірна-дебютантка увійшла в історію. Кабо-Верде стала найменшою країною, яка коли-небудь виходила у плей-офф Чемпіонату світу з футболу.

Згодом стало відомо, як збірній Англії дозволили застосувати віагру перед матчем з Мексикою. Головна причина полягає в ландшафті самої Мексики та умовах для проведення матчу.