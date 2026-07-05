Одна из стран-хозяек ЧМ потерпела сокрушительное поражение: стал известен первый четвертьфиналист

Сборная Марокко обыграла одну из стран-хозяек ЧМ-2026 — сборную Канады — с разгромным счётом 0:3. "Атласские львы" стали первыми четвертьфиналистами, где им может противостоять фаворит турнира.

В течение первого тайма у команд были моменты, но марокканцы добили канадцев во втором тайме и разгромили соперников. Об этом говорится в официальном отчете о результатах на сайте ФИФА.

В течение первых 45 минут игры у команд были неплохие моменты, но они не смогли их реализовать. По итогам первого тайма счет был ничейным, но затем, во втором тайме, динамика игры изменилась.

На 50-й минуте защита канадцев пропустила точную передачу от Хакими на Ухани, который дальним ударом открыл счёт. Впоследствии тот же полузащитник марокканцев удвоил счёт на 88-й минуте, а нападающий "атласских львов" Рахими забил третий гол в ворота хозяев турнира в добавленное время второго тайма.

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Марокканцы первыми вышли в четвертьфинал чемпионата мира Фото: fifa.com

Сборная Канады впервые смогла выйти в плей-офф после своего первого участия в чемпионате мира в 1982 году. В то же время марокканцы стали первой командой, которая вошла в восьмерку лучших, а её лучшим достижением в истории чемпионатов мира является четвёртое место на предыдущем ЧМ-2022 в Катаре.

Своего соперника "Атласские львы" узнают уже ночью 5 июля, когда состоится матч между Парагваем и Францией. Победитель этой пары и марокканцы сыграют 9 июля в 05:00 по киевскому времени в Бостоне (США).

Ранее Фокус сообщал, что дебютировавшая сборная вошла в историю. Кабо-Верде стала самой маленькой страной, которая когда-либо выходила в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Впоследствии стало известно, как сборной Англии разрешили принять виагру перед матчем с Мексикой. Главная причина заключается в ландшафте самой Мексики и условиях проведения матча.