Рекорд на Чемпионате мира по футболу 2026 года: сборная-дебютант вошла в историю

Кабо-Верде стала самой маленькой страной, которая когда-либо выходила в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Кабо-Верде заняла второе место в группе H, сыграв вничью 0:0 с Саудовской Аравией. В 1/16 финала сборная Кабо-Верде сыграет против действующих чемпионов мира из Аргентины, пишет BBC.

Стоит отметить, что сборная Кабо-Верде стала первой в XXI веке, которой удалось пройти групповой этап чемпионата мира без единой победы. Команда выступала в группе H и набрала три очка благодаря трём ничьим.

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Как отмечается в издании, одной из причин успеха "Голубых акул" стало решение Федерации футбола Кабо-Верде привлечь игроков из диаспоры. Страна с населением около 530 тысяч человек имеет тесные связи с бывшей колониальной державой Португалией. Кроме того, благодаря морской торговле в Роттердаме проживает много людей с корнями в Кабо-Верде.

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В результате четырнадцать игроков сборной Кабо-Верде родились за рубежом. Шестеро из них родом из Роттердама. Центральный защитник Роберто Лопес родился в Дублине и был приглашён в команду через LinkedIn.

"В этой команде царит уверенность в том, что мы достаточно сильны, чтобы играть с лучшими командами мира", — сказал Лопес.

Напомним, ФИФА допустила РФ к юношескому чемпионату мира U-15 впервые с начала полномасштабной войны.

Фокус также сообщал, что бразильский полузащитник Роналдиньо официально стал игроком итальянской "Равенны".