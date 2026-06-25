Спасался от аномальной жары: во Франции утонул перспективный футболист

Кензо Кис играл за молодежную команду "Сент-Этьен". 21-летний юноша пошел с друзьями купаться в реку Рона, когда температура в Лионе превысила 40 градусов.

Кис и трое его друзей вошли в реку, чтобы спастись от палящей жары во Франции, но их унесло течением. Троих человек удалось спасти силами экстренных служб, но Киса нашли последним. Он умер в больнице, пишет France Info.

В заявлении клуба "Сент-Этьен" говорится: "Кензо Кис, талантливый игрок и сдержанный молодой человек, которого все любили, погиб при трагических обстоятельствах".

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил на этой неделе, что с прошлого четверга, спасаясь от жары, во Франции утонули 40 человек. Отслеживать смертность от жары в режиме реального времени сложно, хотя метеорологическая служба Франции сравнила эту волну жары с аналогичной волной 2003 года , в результате которой погибло почти 15 000 человек.

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Также пришлось остановить реакторы атомной электростанции из-за того, что вода в реке, которая должна их охлаждать, повысилась до 28 градусов.

24 июня во Франции был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений: средняя температура за 24 часа составила 30 градусов по Цельсию, это побило предыдущий рекорд, установленный накануне, —29,9 градусов.

В отдельных районах страны, включая столицу Париж, температура превысила 40 градусов жары, а в Паллуо, примерно в 450 километрах к западу-юго-западу от Парижа, температура достигла 43,8 градуса по Цельсию.

Тем временем Метеорологическая служба Великобритании выпустила исключительно редкое "красное предупреждение об экстремальной жаре", которая продлится до следующей недели.

Напомним, в Украину тоже придет жара к концу недели, о чем предупредили синоптики.

Из-за жаркой погоды на пляжах Одессы, Киева и других городов Украины значительно увеличилось количество отдыхающих. В то же время часть мест для купания до сих пор не имеет официального разрешения на открытие.