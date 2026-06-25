Резкий скачок температуры: в конце недели Украину накроет жара до +37, — Диденко

В конце недели в Украину придет волна сильной жары, которая охватит большинство регионов страны. Местами температура воздуха будет достигать +35…+37 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в проекте "Теперь главное" на канале "Эспрессо".

По её словам, антициклон, который сейчас удерживает сильную жару в странах Западной Европы, будет постепенно распадаться, а на его месте сформируется циклон. Это позволит горячим воздушным массам распространиться дальше на восток, в том числе и на территорию Украины.

"Уже во второй половине недели, а особенно в выходные, это охватит практически всю Европу, включая Украину", — отметила Диденко.

Прогноз погоды на 28 июня Фото: Скриншот

Она призвала украинцев обратить особое внимание на изменение погодных условий.

По прогнозу синоптика, самыми жаркими днями станут 28–29 июня. В этот период температура составит +30…+36 °C, а местами будет подниматься до +35…+37 °C.

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Первыми высокие температуры ощутят на себе западные области. Впоследствии жара охватит почти всю территорию страны. В то же время Диденко подчеркнула, что экстремальных показателей в +43…+44 °C, которые сейчас фиксируются в некоторых странах Западной Европы, в Украине не ожидается.

Прогноз погоды на 29 июня Фото: Скриншот

Синоптик также сообщила, что 26 июня в большинстве областей сохранится более комфортная погода. Температура воздуха составит +24…+29 °C, а около +30 °C прогнозируют только в Закарпатье и в южных регионах. В конце недели жара усилится по всей стране.

Напомним, из-за жаркой погоды на пляжах Одессы, Киева и других городов Украины значительно увеличилось количество отдыхающих. В то же время часть мест для купания до сих пор не имеет официального разрешения на открытие.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что июнь в Украине ожидается тёплым, однако с большим количеством осадков.