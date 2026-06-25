Різкий температурний удар: Україну накриє спека до +37 наприкінці тижня, — Діденко

Наприкінці тижня в Україну прийде хвиля сильної спеки, яка охопить більшість регіонів країни. Місцями температура повітря сягатиме +35…+37°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у проєкті "Тепер головне" на “Еспресо”.

За її словами, антициклон, який зараз утримує сильну спеку в країнах Західної Європи, поступово руйнуватиметься, а на його місці сформується циклон. Це дозволить гарячим повітряним масам поширитися далі на схід, зокрема й на територію України.

"Уже друга половина тижня, а особливо вихідні, охопить практично всю Європу, включно з Україною", — зазначила Діденко.

Прогноз погоди на 28 червня Фото: Скриншот

Вона закликала українців звернути особливу увагу на зміну погодних умов.

За прогнозом синоптикині, найспекотнішими днями стануть 28–29 червня. У цей період температура становитиме +30…+36°C, а подекуди підніматиметься до +35…+37°C.

Відео дня

Першими вплив високих температур відчують західні області. Згодом спека пошириться майже на всю територію країни. Водночас Діденко наголосила, що екстремальних показників у +43…+44°C, які нині фіксують у деяких країнах Західної Європи, в Україні не очікується.

Прогноз погоди на 29 червня Фото: Скриншот

Синоптикиня також повідомила, що 26 червня в більшості областей ще збережеться комфортніша погода. Температура повітря становитиме +24…+29°C, а близько +30°C прогнозують лише на Закарпатті та в південних регіонах. Наприкінці тижня спека посилиться по всій країні.

Нагадаємо, через спекотну погоду на пляжах Одеси, Києва та інших міст України значно побільшало відпочивальників. Водночас частина місць для купання досі не має офіційного дозволу на відкриття.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив, що червень в Україні очікується теплим, однак із великою кількістю опадів.