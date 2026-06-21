Спека в Україні: міські пляжі в Одесі та Києві переповнені відпочивальниками (відео)

Спекотна погода призвела до того, що українці відправились на пляжі, щоб охолодитись попри повітряні тривоги. А МОЗ опублікував список безпечних пляжів в Україні.

У мережі з'явились відео переповнених пляжів в Одесі, у Києві та на Кіровоградщині. Тим часом Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список безпечних пляжів в Україні, складений за результатами перевірок, проведених з 11 по 17 червня.

В Одесі на пляжах повно людей

Перевірки засвідчили, що більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у кількох регіонах купання поки не рекомендують.

За даними МОЗ, із 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон, п'ять не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Це становить 4,7% від загальної кількості досліджень.

Станом на 18 червня безпечною для купання визнано воду на пляжах у низці регіонів України.Так, у Києві дозволено купатись на популярних пляжах "Венеція", "Веселка", "Чорторий" у парку "Муромець" та на інших.

Відео дня

Офіційно деякі пляжі не відкриті на Житомирщині, Івано-Франківщині та ц ще кількох областях України. Також на деяких пляжах купання заборонили місцеві ОВА, що стосується кількох популярних місць для відпочинку в Одесі. Повний список опублікував МОЗ.

Пляжі на Київщині повні людей

Через воєнний стан та безпекову ситуацію у 2026 році рекреаційні та оздоровчі зони на водних об'єктах не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

У МОЗ закликали відпочивати лише у спеціально визначених місцях для купання та стежити за оновленнями щодо якості води, адже погодні умови можуть впливати на її безпечність.

Нагадаємо, раніше Фокус вже писав, на яких пляжах Одеси дозволено купатися.

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