В Одесі розпочався пляжний сезон: де дозволено купатися (відео)

В Одесі офіційно стартував пляжний сезон, і на сьогодні, після відповідних перевірок, безпечними визнано 13 зон.

Відповідний наказ про доступ громадян до оздоровчих зон на узбережжі спільно з командуванням оперативно-тактичного угруповання "Одеса" підписав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, про що повідомив у соцмережах.

За його словами, після того, як спеціальна комісія оглянула ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки.

"Серед відкритих пляжів — "Золотий берег", "Курортний", комунальний пляж для людей з інвалідністю, "Чайка", "Аркадія" (біля нічних клубів Red Line та Ibiza), "Дельфін", "Калетон" та інклюзивний пляж "Без кордонів"", — уточнив чиновник.

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Він наголосив, що перед відкриттям усі ділянки були перевірені на наявність укриттів, організацію рятувальних постів та інших необхідних умов для перебування людей.

"Перелік безпечних зон для оздоровлення може розширюватися після проходження відповідних перевірок. Оздоровлюйтеся та будьте уважними до сигналів повітряної тривоги та рекомендацій рятувальних служб", — закликав Кіпер.

Журналісти каналу "Київ24" уточнили, що комісія, яка перевіряла пляжі, інспектувала їх на наявність рятувальних вишок, укриттів у пішій доступності, рятувальників, які зможуть попередити людей у разі небезпеки, медпунктів тощо.

За словами працівників одного з пляжів, неподалік від узбережжя розташовані три укриття, до яких у разі потреби люди зможуть дістатися за хвилину-півтори.

Що стосується Києва, то в столиці з міркувань безпеки та у зв’язку з воєнним станом офіційний літній сезон не оголошується, пише РБК-Україна. Масові купання не рекомендуються, а якість води часто не відповідає нормам.

Проте мешканці та гості міста не втрачають нагоди поплавати у Дніпрі, а КП "Плесо" (виконавчий орган КМДА з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду столиці) не закриває пляжі для відвідувачів.

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