В Одессе стартовал пляжный сезон: где разрешено купаться (видео)

В Одессе официально начался пляжный сезон, и на сегодня после соответствующих проверок безопасными признаны 13 зон.

Соответствующий приказ о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье совместно с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса" подписал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, о чем сообщил в соцсетях.

По его словам, после того, как специальная комиссия обследовала участки, первые 13 пляжных зон признаны отвечающими установленным требованиям безопасности.

"Среди открытых локаций — пляжи "Золотой берег", "Курортный", коммунальный пляж для лиц с инвалидностью, "Чайка", "Аркадия" (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza), "Дельфин", "Калетон" и инклюзивный пляж "Без границ"", — уточнил чиновник.

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Он подчеркнул, что перед открытием все участки были проверены на доступность укрытий, организации спасательных постов и других необходимых условий для пребывания людей.

"Список безопасных зон для оздоровления может расширяться после прохождения соответствующих проверок. Оздоровляйтесь и будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги и рекомендациям спасательных служб", — призвал Кипер.

Журналисты канала "Киев24" уточнили, что комиссия, которая проверяла пляжи, инспектировала их на предмет наличия спасательных вышек, укрытий в пешей доступности, спасателей, которые смогут оповестить людей в случае опасности, медпунктов и тому подобное.

По словам работников одного из пляжей, недалеко от побережья расположены три укрытия, до которых в случае необходимости люди смогут добраться за минуту-полторы.

Что касается Киева, то в столице из соображений безопасности и в связи с военным положением официальный летний сезон не объявляется, пишет РБК-Украина. Массовые купания не рекомендуются, а качество воды часто не соответствует нормам.

Тем не менее, жители и гости города не упускают возможности поплавать в Днепре, а КП "Плесо" (исполнительный орган КГГА по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда столицы) не закрывает пляжи для посетителей.

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