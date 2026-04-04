5 стран для отдыха летом не за все деньги мира: "Вода, как на Мальдивах"

Украинская тиктокерка Ирина с ником @iryna_datsiuk поделилась подборкой бюджетных направлений для летнего отдыха. В своем видео она назвала 5 стран, где можно хорошо отдохнуть без больших затрат.

В списке — популярные морские курорты и менее очевидные направления, которые сочетают доступные цены и хорошие условия для отпуска. Подробнее об этом — в материале Фокуса.

Турция

Ирина советует обратить внимание на Турцию, в частности Анталию, Кемер и Аланию.

По ее словам, здесь легко найти выгодные all inclusive туры, много горящих предложений и минимальные расходы уже на месте.

Черногория

Черногория — идеальный вариант для тех, кто хочет путешествовать самостоятельно.

Блогер отмечает, что здесь недорогие апартаменты, можно обойтись без туров и получить очень фотогеничные локации, особенно в Будве и Которе.

Будва в Черногории Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Грузия

Грузия привлекает доступными ценами на еду и жилье.

Ирина подчеркивает, что здесь "классный вайб", а лучшие направления — Батуми, Кобулети и Гонио.

Египет

Египет — один из самых дешевых вариантов летом.

Впрочем, блогер предупреждает о сильной жаре, хотя это компенсируется выгодными ценами и системой "все включено" в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.

Албания

Албания — бюджетная альтернатива Греции.

По словам Ирины, здесь доступное жилье и еда, а вода настолько прозрачная, что напоминает Мальдивы. Стоит обратить внимание на Ксамиль и Саранду.

