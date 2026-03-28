Париж за ноль евро: как украинцам увидеть город совершенно бесплатно (фото)

Париж давно манит миллионы туристов со всего мира. Поэтому и цены там соответствующие (только билет на метро — около 130 гривен). Впрочем, есть ряд мест, абсолютно бесплатных для посетителей.

Я, корреспондентка отдела "Стиль жизни" Фокуса Виктория Ситняк, посетила столицу Франции в марте 2026 года и рассказываю об интересных местах за НОЛЬ евро.

Собор Парижской Богоматери

Величественный Нотр-Дам, воспетый в романе Виктора Гюго, который я просто обожаю. После страшного пожара 2019 года храм открыл свои двери для посетителей лишь около года назад.

Вход пока бесплатный. В интернете пишет, что нужно регистрироваться в электронной очереди, а на деле — просто прийти и стать в очередь. Кстати, она двигалась относительно быстро.

В Нотр-Даме можно насладиться знаменитыми витражами, а читатели Гюго точно ощутят присутствие за стеной внимательного Квазимодо.

Кроме прогулки по середине храма, обязательно нужно насладиться им снаружи — найдите хитрых горгулий, которые внимательно следят за обстановкой вокруг.

Собор Парижской Богоматери Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Собор Парижской Богоматери Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Собор Парижской Богоматери Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Собор Парижской Богоматери Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Музей д'Орсе

Если вам меньше 26 лет и вы стали гражданином или гражданкой одной из стран ЕС, вход в ряд музеев Парижа автоматически становится бесплатным. Среди них — музей дʼОрсе. Там выставляются знаменитые картины Ван Гога, Клода Моне, Эдуара Мане, работы Ренуара и другие.

Если же нет — вход 14 евро.

Интересно, что меня при покупке билета также спросили, не живу ли я здесь. Вероятно, и для тех, кто только живет во Франции и имеет соответствующий возраст, действует акционное предложение.

Картина Ван Гога в Музее д'Орсе Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Музей д'Орсе Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Место гибели принцессы Дианы

Напротив Марсова поля через реку расположен тот самый тоннель, в котором принцесса Диана погибла в ДТП, убегая от папарацци в 1997 году.

На мемориале возле тоннеля лежат фотографии "королевы человеческих сердец", увядшие цветы, а люди вешают там замки. Место действительно жуткое, когда знаешь его трагическую историю. Особенно стоит посетить фанатам королевской семьи Британии.

Локация — тоннель Pont de l'Alma (мост Альма).

Место гибели принцессы Дианы Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Пантеон и Сорбонна

Гуляя по Латинскому кварталу Парижа, обязательно стоит подойти к Пантеону, величественное здание которого быстро завораживает. Можно посидеть возле него, внимательно осмотреть архитектуру. При желании и наличии денег можно пойти и внутрь.

Недалеко от Пантеона можно увидеть один из корпусов знаменитого университета Сорбонны.

Пантеон в Париже Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Пантеон в Париже Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Сорбонна Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Прогулки по садам

В частности, можно и стоит прогуляться по Люксембургскому саду. Весной там начинают цвести деревья, а Статуя Свободы унесет вас на мгновение в шумный Нью-Йорк. Как известно, подаренная Францией американцам, 93-метровая статуя является знаком дружбы между двумя странами с 1886 года. Есть много меньших копий по всему миру, одна из которых в Люксембургском саду.

Под пение птиц можно почувствовать спокойную парижскую атмосферу, насладиться кофе с круассаном или познакомиться с туристами из других стран.

Статуя Свободы в Люксембургском саду Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Могила Петлюры

На кладбище Монпарнас возле одноименной башни в Париже покоится борец за украинскую независимость Симон Петлюра. Рядом с главным атаманом похоронены его жена Ольга и дочь Леся.

Поэтому украинцам точно стоит найти время, чтобы "встретиться" с Симоном Васильевичем лично и рассказать ему, что борьба до сих пор продолжается.

Найти Петлюру можно на участке 11.

Могила Петлюры на кладбище Монпарнас Фото: focus.ua / Виктория Сытняк

Эйфелева башня

И конечно же, красавица-Эйфелева башня. Честно говоря, днем она выглядит не сильно особенно. Иногда шучу, что у нас в Украине таких башен на каждом поле.

А ночью все меняется. Главная туристическая локация Парижа начинает светиться с заходом солнца. И только раз в час на пять минут она мерцает. Это особенно завораживает. Поэтому планируйте время так, чтобы быть там в 20:00, 21:00, 22:00 и так далее.

Лучшие виды (конечно же, бесплатные) с Марсова поля или площади Трокадеро.

Эйфелева башня мерцает лишь раз в час

Другие бесплатные локации Парижа: Музей Карнавале, Малый дворец, дом Виктора Гюго и музей парфюмерии Фрагонар. Также обязательно стоит погулять по Монмартру и посидеть возле белоснежной базилики Сакре-Кер.

