Париж за ноль евро: как украинцам увидеть город совершенно бесплатно (фото)
Париж давно манит миллионы туристов со всего мира. Поэтому и цены там соответствующие (только билет на метро — около 130 гривен). Впрочем, есть ряд мест, абсолютно бесплатных для посетителей.
Я, корреспондентка отдела "Стиль жизни" Фокуса Виктория Ситняк, посетила столицу Франции в марте 2026 года и рассказываю об интересных местах за НОЛЬ евро.
Собор Парижской Богоматери
Величественный Нотр-Дам, воспетый в романе Виктора Гюго, который я просто обожаю. После страшного пожара 2019 года храм открыл свои двери для посетителей лишь около года назад.
Вход пока бесплатный. В интернете пишет, что нужно регистрироваться в электронной очереди, а на деле — просто прийти и стать в очередь. Кстати, она двигалась относительно быстро.
В Нотр-Даме можно насладиться знаменитыми витражами, а читатели Гюго точно ощутят присутствие за стеной внимательного Квазимодо.
Кроме прогулки по середине храма, обязательно нужно насладиться им снаружи — найдите хитрых горгулий, которые внимательно следят за обстановкой вокруг.
Музей д'Орсе
Если вам меньше 26 лет и вы стали гражданином или гражданкой одной из стран ЕС, вход в ряд музеев Парижа автоматически становится бесплатным. Среди них — музей дʼОрсе. Там выставляются знаменитые картины Ван Гога, Клода Моне, Эдуара Мане, работы Ренуара и другие.
Если же нет — вход 14 евро.
Интересно, что меня при покупке билета также спросили, не живу ли я здесь. Вероятно, и для тех, кто только живет во Франции и имеет соответствующий возраст, действует акционное предложение.
Место гибели принцессы Дианы
Напротив Марсова поля через реку расположен тот самый тоннель, в котором принцесса Диана погибла в ДТП, убегая от папарацци в 1997 году.
На мемориале возле тоннеля лежат фотографии "королевы человеческих сердец", увядшие цветы, а люди вешают там замки. Место действительно жуткое, когда знаешь его трагическую историю. Особенно стоит посетить фанатам королевской семьи Британии.
Локация — тоннель Pont de l'Alma (мост Альма).
Пантеон и Сорбонна
Гуляя по Латинскому кварталу Парижа, обязательно стоит подойти к Пантеону, величественное здание которого быстро завораживает. Можно посидеть возле него, внимательно осмотреть архитектуру. При желании и наличии денег можно пойти и внутрь.
Недалеко от Пантеона можно увидеть один из корпусов знаменитого университета Сорбонны.
Прогулки по садам
В частности, можно и стоит прогуляться по Люксембургскому саду. Весной там начинают цвести деревья, а Статуя Свободы унесет вас на мгновение в шумный Нью-Йорк. Как известно, подаренная Францией американцам, 93-метровая статуя является знаком дружбы между двумя странами с 1886 года. Есть много меньших копий по всему миру, одна из которых в Люксембургском саду.
Под пение птиц можно почувствовать спокойную парижскую атмосферу, насладиться кофе с круассаном или познакомиться с туристами из других стран.
Могила Петлюры
На кладбище Монпарнас возле одноименной башни в Париже покоится борец за украинскую независимость Симон Петлюра. Рядом с главным атаманом похоронены его жена Ольга и дочь Леся.
Поэтому украинцам точно стоит найти время, чтобы "встретиться" с Симоном Васильевичем лично и рассказать ему, что борьба до сих пор продолжается.
Найти Петлюру можно на участке 11.
Эйфелева башня
И конечно же, красавица-Эйфелева башня. Честно говоря, днем она выглядит не сильно особенно. Иногда шучу, что у нас в Украине таких башен на каждом поле.
А ночью все меняется. Главная туристическая локация Парижа начинает светиться с заходом солнца. И только раз в час на пять минут она мерцает. Это особенно завораживает. Поэтому планируйте время так, чтобы быть там в 20:00, 21:00, 22:00 и так далее.
Лучшие виды (конечно же, бесплатные) с Марсова поля или площади Трокадеро.
Другие бесплатные локации Парижа: Музей Карнавале, Малый дворец, дом Виктора Гюго и музей парфюмерии Фрагонар. Также обязательно стоит погулять по Монмартру и посидеть возле белоснежной базилики Сакре-Кер.
