Жена Онистрата не могла простить ему решение пойти на войну: "Очень долго сердилась"

Украинская телеведущая Валентина Хамайко призналась, что не могла простить мужу, банкиру и воину Андрею Онистрату, его решение присоединиться к армии.

Звезда экрана и бизнес-вумен пришла на интервью к Маше Ефросининой, где поделилась личным.

О жизни после потери

Муж Валентины, банкир и офицер ВСУ Андрей Онистрат, тяжело переживает потерю сына Остапа, который погиб на войне в 2023 году. Телеведущая говорит: трагедия изменила любимого до неузнаваемости.

"Он очень замкнулся. Это уже не тот человек, не тот Андрей, которого я знала до 2022 года. Мы начинаем общаться на разных языках и не понимать друг друга... Это очень деструктивные отношения, в которых один очень осторожный, а другой наваливает. Удалось это сейчас выровнять, но только из-за того, что ты проходишь через эти тяжелые переговоры", — отметила Валентина.

Также, по словам телеведущей, когда Онистрат мобилизовался, она сильно рассердилась на него.

"Потому что я это восприняла как недоверие, обесценивание. "Я не достойна того, чтобы это проговорить". Мне было так страшно и так трудно. Я очень долго сердилась. У нас были очень доверительные отношения. Я это восприняла близко к сердцу. Это все равно внутренняя боль и трагедия", — призналась Хамайко.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат Фото: Instagram

Брак на грани разрыва

Переломный момент произошел, когда личное горе Валентины совпало с финансовым крахом Андрея. Оказавшись в разных "пузырях боли", пара едва не разошлась.

"У меня ушел из жизни папа, через полгода я узнала, что у меня онкобольная мама. При том у нас в доме еще и моя лежачая бабушка, у меня на руках трое детей, а у Андрея происходит его трагедия с банком. Там сложная история... Я не чувствую силы поддержать его... Это был очень тяжелый период. Мы пошли в лес, и я ему выкричала, выплакала все, о чем я думала, все, что тогда чувствовала. Я сказала, что готова уйти: "Просто отпусти меня и не беспокой больше". И тогда он понял, что все сыпется. Мы дали друг другу второй шанс", — рассказала телеведущая.

После этого кризисного момента пара решила обвенчаться, а еще позже официально расписалась.

Также Валентина затронула тему планирования семьи, которая оказалась намного сложнее, чем казалось со стороны.

"У нас не сразу сложилось, что я забеременела. У меня было две потери. Я не могла забеременеть. Это не так, что ты захотел — и завтра оно осуществилось. Это достаточно для каждой женщины чувствительная тема... Так вот первые две попытки — они были неудачными", — вспомнила звезда экрана.

