Муж Валентины Хамайко, который служит в ВСУ, признался, когда планирует уйти из армии (видео)

Андрей Онистрат многодетный отец, согласно законодательству Украины, вы имеете право на отсрочку от службы в армии.

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50-летний бизнесмен, а ныне военнослужащий Андрей Онистрат, который по совместительству является мужем телеведущей Валентины Хамайко, признался, планирует ли уйти из армии. Подробностями свои службы на фронте Онистрат поделился в интервью Армия TV.

В частности, с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины Андрей Онистрат пошел добровольцем в армию. Начал он свою службу в составе Альфы (спецподразделения СБУ). Первые свои боевые задачи проходил на Харьковском направлении, Балаклея, Изюм и окрестные села. Зимой 2023 года находился в направлении Бахмута. Уже в апреле 2023 Онистрат перевелся в Сухопутные войска ВСУ в 68 отдельную егерскую бригаду, где проходил военную службу его сын Остап, который погиб летом 2023 года вблизи Угледара.

Уже в августе 2023 Онистрат перевелся служить в роту ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, где он был командиром.

Сейчас Андрей Онистрат имеет звание офицера ВСУ. Как оказалось, чуть больше года назад он подписал контракт на службу в армии.

На вопрос интервьюера, сколько еще Онистрат собирается воевать, он ответил: "Я контракт подписал на пять лет. Подписал больше года назад, поэтому минимум четыре. На самом деле я уволюсь сразу, как мы получаем победу. Только мы побеждаем, я сразу на выход".

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж.

Кроме этого, Фокус писал, что Валентина Хамайко впервые рассказала о дне, когда погиб сын Андрея Онистрата.