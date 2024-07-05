Телеведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж

Валентина Хамайко около 20 лет прожила в гражданском браке со своим мужем, бизнесменом Андреем Онистратом. Сейчас муж служит в армии.

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Ведущая проекта "Сніданок Вихідний" 1+1 после 18 лет гражданского брака с бизнесменом Андреем Онистратом официально вышла замуж. Радостным событием телеведущая поделилась у себя на странице в Инстаграм.

В частности, Валентина показала семейные фото из РАЦа, где пара решила официально стать мужем и женой Валентина уточнила, что они с Андреем были обвенчаны. Однако приняли решение официально пожениться.

"18 лет совместной жизни вместе с Андреем. Мы уже узнали, что такое жить и в радости и в горе... научились ссориться и мириться, родили 4 детей. Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это", — написала телеведущая.

Несмотря на то, что пара вчера только официально поженилась, уже сегодня, 5 июля, Андрей, который служит на фронте, снова едет в командировку.

"Собирает форму, оружие и едет. На сколько до конца не известно...как всегда 2-3 недели за несколько последних дней превратились в 2-3 месяца... Всегда ужасно нервничаю... Но пока еще позволю себе насладиться вчерашним днем", — добавила Хамайко.

Хамайко призналась, что решение о свадьбе было спонтанным, поэтому она зашла в один из шоурумов выбрала длинное белое платье в котором и стала женой. В свою очередь Андрей на церемонию надел синий костюм и голубую рубашку. Телеведущая уточнила, что на церемонии были только родные, однако даже не все дети смогли быть. Она также добавила, что свадьба удалось совсем не серьезной.

Заметим, что Валентина Хамайко и Андрей Онистрат имеют четырех общих детей — Соломию (2009), Михаила (2011), Мирославу (2013) и Андрея (2018). Кроме этого, Андрей имеет еще двоих детей от первого брака. 21-летний сын Остап, которому было 22 года, погиб летом 2023 года вблизи города Угледар Донецкой области. Сам же Андрей также служит в ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Валентина Хамайко резко высказалась о Потапе и Насте Каменских.

Кроме этого, Фокус писал, что телеведущая Валентина Хамайко рассказала, что ее 14-летняя дочь планирует овладеть оружием.