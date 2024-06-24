Валентина Хамайко резко высказалась о Потапе и Насте Каменских (видео)

Валентина Хамайко откровенно рассказала, что думает о звездной паре Потапа и Насте Каменских, которую часто критикуют и хейтят.

Украинская телеведущая Валентина Хамайко, муж Андрей Онистрат которой служит в ВСУ, высказалась о судьбе звездных супругов Насти Каменских и Потапа. Свое мнение относительно их эмиграции и жизни за рубежом она озвучила в интервью программе Что ты Киев на Люкс ФМ!

Валентина Хамайко заявила, что ни рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко), ни его жена, певица Настя Каменских, никогда не были патриотами Украины. Она подчеркнула, что даже в их творчестве можно увидеть, что патриотического у них ничего не складывается.

Телеведущая акцентировала внимание, что несмотря на все усилия творчески снова стать популярными в Украине, сейчас у пары ничего не получается, "оно не заходит вообще населению".

Валентина Хамайко призналась, что не хотела бы, чтобы такие артисты, как Настя Каменских и Потап возвращались в Украину после того, как закончится война.

"Я бы не очень хотела, чтобы они возвращались. Они называли себя людьми мира. Ну пусть в мире и остаются. Я очень хотела, чтобы наше общество росло то, которое вот сейчас выкристаллизовывается на своих ценностях", — пояснила свое мнение Валентина Хамайко.

Стоит отметить, что Алексей Потапенко (рэпер Потап) после начала полномасштабной войны в Украине выехал за ее пределы вместе с женой Настей Каменских. Уже впоследствии певица вернулась на Родину, а вот рэпер еще некоторое время жил за границей. Однако впоследствии и он вернулся. Но продолжалось это не долго. Все же Потап, из-за волны хейта, которая начала на него сыпаться из-за неоднозначной позиции относительно войны в Украине, уехал за границу. За ним уехала и Каменских. Сейчас супруги живут за границей. Настя Каменских периодически возвращается в Украину, а вот Потап путешествует по миру со своей русскоязычной программой концертов .

Напомним, ранее мы писали, что Потап жестко высказался о смерти Анастасии Заворотнюк.

Кроме этого, Фокус писал, что рэпер Потап изменил Насте Каменских с ее лучшей подругой.