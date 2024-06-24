Валентина Хамайко різко висловилася про Потапа та Настю Каменських (відео)

Валентина Хамайко відверто розповіла, що думає про зіркову пару Потапа та Настю Каменських, яку часто критикують та хейтять.

Українська телеведуча Валентина Хамайко, чоловік Андрій Оністрат якої служить в ЗСУ, висловилася щодо долі зіркового подружжя Насті Каменських та Потапа. Свою думку щодо їх еміграції та життя за кордоном вона озвучила в інтерв'ю програмі Що ти Київ на Люкс ФМ!

Валентина Хамайко заявила, що ні репер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко), ні його дружина, співачка Настя Каменських, ніколи не були патріотами України. Вона наголосила, що навіть у їх творчості можна побачити, що патріотичного у них нічого не складається.

Телеведуча акцентувала увагу, що попри усі зусилля творчо знову стати популярними в Україні, зараз у пари нічого не виходить, "воно не заходить взагалі населенню".

Валентина Хамайко зізналася, що не хотіла б, щоб такі артисти, як Настя Каменських та Потап поверталися в Україну після того, як закінчиться війна.

"Я б не дуже хотіла, щоб вони поверталися. Вони називали себе людьми світу. Ну хай у світі й залишаються. Я дуже хотіла, щоб наше суспільство росло те, яке от зараз викристалізовується на своїх цінностях", — пояснила свою думку Валентина Хамайко.

Варто відзначити, що Олексій Потапенко (репер Потап) після початку повномасштабної війни в Україні виїхав за її межі разом з дружиною Настею Каменських. Вже згодом співачка повернулася на Батьківщину, а от репер ще деякий час жив за кордоном. Однак згодом і він повернувся. Але тривало це не довго. Все ж Потап, через хвилю хейту, яка почала на нього сипатися через неоднозначну позицію щодо війни в Україні, виїхав за кордон. За ним виїхала і Каменських. Зараз подружжя живе за кордоном. Настя Каменських періодично повертається в Україні, а от Потап мандрує по світу зі своєю російськомовною програмою концертів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап жорстко висловився про смерть Анастасії Заворотнюк.

Крім цього, Фокус писав, що репер Потап зрадив Настю Каменських з її кращою подругою.