Телеведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж

Валентина Хамайко близько 20 років прожила у цивільному шлюбі зі своїм чоловіком, бізнесменом Андрієм Оністратом. Зараз чоловік служить в армії.

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Ведуча проєкту "Сніданок Вихідний" 1+1 після 18 років цивільного шлюбу з бізнесменом Андрієм Оністратом офіційно вийшла заміж. Радісною подією телеведуча поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Валентина показала сімейні фото з РАЦу, де пара вирішила офіційно стати чоловіком та дружиною Валентина уточнила, що вони з Андрієм були повінчані. Однак прийняли рішення офіційно одружитися.

"18 років спільного життя разом з Андрієм. Ми вже взнали, що таке жити і в радості і в горі… навчились сваритися і миритися, народили 4 дітей. Встигли обвінчатися, але не розписувалися. Вчора надолужили і це", — написала телеведуча.

Попри те, що пара вчора тільки офіційно одружилася, вже сьогодні, 5 липня, Андрій, який служить на фронті, знову їде у відрядження.

"Збирає форму, зброю і їде. На скільки до кінця не відомо…як завжди 2-3 тижні за декілька останніх днів перетворились на 2-3 місяці… Завжди жахливо нервую… Але поки ще дозволю собі насолодитися вчорашнім днем", — додала Хамайко.

Хамайко зізналася, що рішення про весілля було спонтанним, тому вона зайшла в один із шоурумів обрала довгу білу сукню в якій і стала дружиною. Зі свого боку Андрій на церемонію одягнув синій костюм та блакитну сорочку. Телеведуча уточнила, що на церемонії були лише рідні, однак навіть не всі діти змогли бути. Вона також додала, що весілля вдалося зовсім не серйозним.

Зауважимо, що Валентина Хамайко та Андрій Оністрат мають чотирьох спільних дітей — Соломію (2009), Михайла (2011), Мирославу (2013) і Андрія (2018). Крім цього, Андрій має ще двох дітей від першого шлюбу. 21-річний син Остап, якому було 22 роки, загинув влітку 2023 року поблизу міста Вугледар на Донеччині. Сам же Андрій також служить в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Валентина Хамайко різко висловилася про Потапа та Настю Каменських.

Крім цього, Фокус писав, що телеведуча Валентина Хамайко розповіла, що її 14-річна донька планує оволодіти зброєю.