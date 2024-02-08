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Стиль життя

Валентина Хамайко вперше розповіла про день, коли загинув син Андрія Оністрата

Валентина Хамайко вперше розповіла про день, коли загинув син Андрія Оністрата
Фото: BBC / Даррен Конвей | Валентина Хамайко вперше розповіла про день, коли загинув син Андрія Оністрата

Телеведуча каналу 1+1 Валентина Хамайко через пів року після смерті Остапа Оністрата розповіла, як дізналася про смерть сина Андрія.

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41-річна українська акторка та телеведуча, а також дружина відомого бізнесмена Андрія Оністрата Валентина Хамайко розповіла, як дізналася про смерть Остапа Оністрата. Подробицями трагічного дня Валентина поділилася в інтерв’ю зі Славою Дьоміним.

Телеведуча зізналася, що про смерть сина Андрія від першого шлюбу вона дізналася від чоловіка. Трагічна звістка застала її в автівці, коли разом з донькою Соломією Валентина їздила у справах.

"Мені подзвонив Андрій і сказав про це. Ми тоді були в машині разом із Соломією, тому що ми якраз тоді їхали з питань виробництва. Андрій подзвонив і ми з ним поговорили. Я напевно до кінця не могла не те що усвідомити, у мене в таких стресових ситуаціях, спрацьовує така захисна функція, коли ти почув інформацію, але ти далі починаєш робити те, що ти робив протягом дня. Я машинально продовжила робити те, що в мене було заплановано на цей день. Звичайно воно догнало ввечері, коли ти залишаєшся наодинці, але на той момент я думала що робити, як робити, що буде далі, як я можу допомогти Андрію", — зазначила Хамайко.

0:56:42 - cмepть сина Андрія

За словами телеведучої вона мала гарні стосунки з Остапом і хоч він був дитиною Андрія від першого шлюбу, ще з самого дитинства у неї та Остапа склалися дружні відносини.

Валентина також відзначила, що ніколи не мала на меті замінити Остапу маму, а завжди намагалася побудувати між ними дружні стосунки. Валентина також пригадала, що Остап завжди з повагою ставився до неї, тому між ними не було конфліктів.

Телеведуча також розповіла, що 21-річний Остап ще в дитинстві мав дуже складну алергію, яка згодом переросла в астму. Попри складну хворобу хлопець все ж пішов добровольцем на фронт.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року під час виконання бойового завдання на війні загинув син українського банкіра і бізнесмена Андрія Оністрата Остап.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оксана Білозір заявила, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За мужність". А також, що 66-річний Павло Зібров зізнався, що має статус учасника бойових дій.