Чоловік Валентини Хамайко, який служить в ЗСУ, зізнався, коли планує піти з армії (відео)

Андрій Оністрат багатодітний батько, згідно з законодавством Україні, він має право на відстрочку від служби в армії.

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50-річний бізнесмен, а нині військовослужбовець Андрій Оністрат, який за сумісництвом є чоловіком телеведучої Валентини Хамайко, зізнався, чи планує піти з армії. Подробицями свої служби на фронті Оністрат поділився в інтерв’ю Армія TV.

Зокрема, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Андрій Оністрат пішов добровольцем в армію. Розпочав він свою службу у складі Альфи (спецпідрозділу СБУ). Перші свої бойові завдання проходив на Харківському напрямку, Балаклія, Ізюм та навколишні села. Взимку 2023 року перебував в напрямку Бахмута. Вже у квітні 2023 Оністрат перевівся в Сухопутні війська ЗСУ в 68 окрему єгерську бригаду, де проходив військову службу його син Остап, який загинув влітку 2023 року поблизу Вугледару.

Вже в серпні 2023 Оністрат перевівся служити в роту ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, де він був командиром.

Зараз Андрій Оністрат має звання офіцера ЗСУ. Як виявилось, трохи понад рік тому він підписав контракт на службу в армії.

На запитання інтерв'юера, скільки ще Оністрат збирається воювати, він відповів: "Я контракт підписав на п’ять років. Підписав понад рік тому, тому мінімум чотири. Насправді я звільнюсь одразу, як ми отримуємо перемогу. Тільки ми перемагаємо, я одразу на вихід".

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж.

Крім цього, Фокус писав, що Валентина Хамайко вперше розповіла про день, коли загинув син Андрія Оністрата.