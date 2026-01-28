Андрей Онистрат рассказал о погибшем на войне сыне: "Виню себя" (фото)

Украинский банкир и офицер ВСУ Андрей Онистрат поделился воспоминаниями о погибшем на войне сыне. Остап Онистрат погиб в возрасте 21 года под Угледаром Донецкой области в июне 2023 года.

В разговоре с Алиной Доротюк военнослужащий признался, что считает самой большой ошибкой своей жизни.

Андрей Онистрат рассказал о погибшем сыне Остапе

"Надо было отпустить Остапа в Kraken (спецподразделение ГУР, — Ред.). Где-то за месяца полтора до гибели. Он в 190-м центре встретил какого-то чувака. Я не знаю, кто это. Там была какая-то беседа. Он обвинил Остапа в том, что Остап мазаный. И он хотел выйти из-под моего крыла. И это была основная фраза, почему он хотел. Вторая тема это внутренний иск, который был у него: он хотел быть героем, хотел, чтобы его не связывали со мной, чтобы он должен был самостоятельно реализоваться в этом вопросе. Поэтому он написал много писем в Третью штурмовую, "Азов", — рассказал экс-банкир.

Но тогда, по словам Андрея, не было такого дефицита кадров. Остапу ответили из Kraken и отправили в командировку. Но отец не отпустил туда сына.

"Потому что я подумал, я его сам сохраню. А там может быть всякое", — сказал офицер ВСУ.

Онистрат признается, что до сих пор обвиняет себя за это решение.

"Конечно, я обвиняю себя", — говорит он.

Андрей Онистрат с сыном Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Также, по словам бывшего банкира, жена Валентина помогла ему пережить потерю, дети, побратимы и работа.

"Когда ты занят постоянно, отпускает", — признается офицер.

Остап Онистрат погиб на войне

Юноша добровольно присоединился к ВСУ в июне 2022 года. Он участвовал в боевых действиях в составе Десантно-штурмовых войск, был привлечен к аэроразведке. Оператор БПЛА, 68-я отдельная егерская бригада.

Остап погиб под Угледаром. Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Андрей Онистрат с сыном Фото: YouTube\Аліна Доротюк

