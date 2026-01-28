Андрей Онистрат рассказал о погибшем на войне сыне: "Виню себя" (фото)
Украинский банкир и офицер ВСУ Андрей Онистрат поделился воспоминаниями о погибшем на войне сыне. Остап Онистрат погиб в возрасте 21 года под Угледаром Донецкой области в июне 2023 года.
В разговоре с Алиной Доротюк военнослужащий признался, что считает самой большой ошибкой своей жизни.
Андрей Онистрат рассказал о погибшем сыне Остапе
"Надо было отпустить Остапа в Kraken (спецподразделение ГУР, — Ред.). Где-то за месяца полтора до гибели. Он в 190-м центре встретил какого-то чувака. Я не знаю, кто это. Там была какая-то беседа. Он обвинил Остапа в том, что Остап мазаный. И он хотел выйти из-под моего крыла. И это была основная фраза, почему он хотел. Вторая тема это внутренний иск, который был у него: он хотел быть героем, хотел, чтобы его не связывали со мной, чтобы он должен был самостоятельно реализоваться в этом вопросе. Поэтому он написал много писем в Третью штурмовую, "Азов", — рассказал экс-банкир.
Но тогда, по словам Андрея, не было такого дефицита кадров. Остапу ответили из Kraken и отправили в командировку. Но отец не отпустил туда сына.
"Потому что я подумал, я его сам сохраню. А там может быть всякое", — сказал офицер ВСУ.
Онистрат признается, что до сих пор обвиняет себя за это решение.
"Конечно, я обвиняю себя", — говорит он.
Также, по словам бывшего банкира, жена Валентина помогла ему пережить потерю, дети, побратимы и работа.
"Когда ты занят постоянно, отпускает", — признается офицер.
Остап Онистрат погиб на войне
Юноша добровольно присоединился к ВСУ в июне 2022 года. Он участвовал в боевых действиях в составе Десантно-штурмовых войск, был привлечен к аэроразведке. Оператор БПЛА, 68-я отдельная егерская бригада.
Остап погиб под Угледаром. Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Телеведущая канала 1+1 Валентина Хамайко через полгода после смерти Остапа Онистрата рассказала, как узнала о смерти сына мужа.
- Андрей Онистрат признался, планирует ли уйти из армии.
Кроме того, звезда комедийного сериала "Слуга народа" Иван Кононенко погиб на фронте. Украинского актера почти год считали пропавшим без вести на Курском направлении.