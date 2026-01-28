Андрій Оністрат розповів про загиблого на війні сина: "Звинувачую себе" (фото)

Український банкір та офіцер ЗСУ Андрій Оністрат поділився спогадами про загиблого на війні сина. Остап Оністрат загинув у віці 21 року під Вугледаром Донецької області у червні 2023 року.

У розмові з Аліною Доротюк військовослужбовець зізнався, що вважає найбільшою помилкою свого життя.

Андрій Оністрат розповів про загиблого сина Остапа

"Треба було відпустити Остапа в Kraken (спецпідрозділ ГУР, — Ред.). Десь за місяця півтора до загибелі. Він в 190-му центрі зустрів якогось чувака. Я не знаю, хто це. Там була якась бесіда. Він звинуватив Остапа в тому, що Остап мазаний. І він хотів вийти з-під мого крила. І це була основна фраза, чому він хотів. Друга тема це внутрішній позов, який був у нього: він хотів бути героєм, хотів, щоб його не повʼязували зі мною, щоб він мав самостійно реалізуватися в цьому питанні. Тому він написав багато листів у Третю штурмову, "Азов", — розповів ексбанкір.

Але тоді, за словами Андрія, не було такого дефіциту кадрів. Остапу відповіли з Kraken і відправили у відрядження. Але батько не відпустив туди сина.

"Тому що я подумав, я його сам збережу. А там може бути всяке", — сказав офіцер ЗСУ.

Оністрат зізнається, що досі обвинувачує себе за це рішення.

"Звичайно, я звинувачую себе", — каже він.

Андрій Оністрат із сином

Також, за словами колишнього банкіра, дружина Валентина допомогла йому пережити втрату, діти, побратими та робота.

"Коли ти зайнятий постійно, відпускає", — зізнається офіцер.

Остап Оністрат загинув на війні

Юнак добровільно долучився до ЗСУ в червні 2022 року. Він брав участь у бойових діях у складі Десантно-штурмових військ, був залучений до аеророзвідки. Оператор БПЛА, 68-ма окрема єгерська бригада.

Остап загинув під Вугледаром. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Андрій Оністрат із сином

