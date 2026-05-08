Дружина Оністрата не могла пробачити йому рішення піти на війну: "Дуже довго сердилася"

Українська телеведуча Валентина Хамайко зізналася, що не могла пробачити чоловіку, банкіру та воїну Андрію Оністрату, його рішення долучитися до війська.

Зірка екрану та бізнес-вумен прийшла на інтервʼю до Маші Єфросиніної, де поділилася особистим.

Про життя після втрати

Чоловік Валентини, банкір та офіцер ЗСУ Андрій Оністрат, важко переживає втрату сина Остапа, який загинув на війні у 2023 році. Телеведуча каже: трагедія змінила коханого до невпізнаваності.

"Він дуже замкнувся. Це вже не та людина, не той Андрій, якого я знала до 2022 року. Ми починаємо спілкуватися на різних мовах і не розуміти один одного… Це дуже деструктивні стосунки, в яких один дуже обережний, а інший навалює. Вдалося це зараз вирівняти, але тільки через те, що ти проходиш через ці важкі перемовини", — зазначила Валентина.

Відео дня

Також, за словами телеведучої, коли Оністрат мобілізувався, вона сильно розсердилася на нього.

"Бо я це сприйняла як недовіру, знецінення. "Я не достойна того, щоб це проговорити". Мені було так страшно і так важко. Я дуже довго сердилася. В нас були дуже довірливі стосунки. Я це сприйняла близько до серця. Це все одно внутрішній біль і трагедія", — зізналася Хамайко.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат Фото: Instagram

Шлюб на межі розриву

Переломний момент стався, коли особисте горе Валентини збіглося з фінансовим крахом Андрія. Опинившись у різних "бульбашках болю", пара ледь не розійшлася.

"У мене пішов із життя тато, через пів року я дізналася, що у мене онкохвора мама. При тому в нас у будинку ще й моя лежача бабуся, у мене на руках троє дітей, а в Андрія відбувається його трагедія з банком. Там складна історія… Я не відчуваю сили підтримати його… Це був дуже важкий період. Ми пішли в ліс, і я йому викричала, виплакала все, про що я думала, все, що тоді відчувала. Я сказала, що готова піти: "Просто відпусти мене і не турбуй більше". І тоді він зрозумів, що все сиплеться. Ми дали один одному другий шанс", — розповіла телеведуча.

Після цього кризового моменту пара вирішила повінчатися, а ще згодом офіційно розписалася.

Валентина Хамайко та Андрій Оністрат Фото: Instagram

Також Валентина торкнулася теми планування родини, яка виявилася набагато складнішою, ніж здавалося з боку.

"У нас не одразу склалося, що я завагітніла. В мене було дві втрати. Я не могла завагітніти. Це не так, що ти захотів — і завтра воно здійснилося. Це достатньо для кожної жінки чутлива тема… Так от перші дві спроби — вони були невдалі", — пригадала зірка екрану.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, банкір зізнався, чи планує піти з армії.