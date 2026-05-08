44-летняя беременная Натали Портман показалась в Париже (фото)

44-летняя американская актриса Натали Портман показала серию фотографий в Instagram, демонстрируя некоторые из своих приключений в столице Франции, пока она ждет рождения третьего ребенка.

Кадрами звезда фильма "Черный лебедь" поделилась в соцсети, а папарацци "поймали" ее в Париже

"Париж в последнее время", — подписала она карусель снимков.

Натали начала публикацию с селфи на берегу реки Сена. Затем она добавила несколько фотографий известных произведений искусства, цветочных букетов и несколько фотографий своей собаки.

Актриса фильма "Тор" переехала в европейский город в 2014 году со своим тогдашним мужем, Бенджамином Мильпье, после того, как он начал работать в балете Парижской оперы.

Супруги развелись в марте 2024 года на фоне слухов о романе Мильпье с климатической активисткой Камиль Этьен. С тех пор Портман начала встречаться с французским музыкантом Танги Дестаблем.

В апреле актриса объявила, что они ожидают своего первого ребенка вместе после чуть более года отношений.

"Мы с Танги очень рады. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо. Я выросла, слыша о том, как трудно забеременеть. У меня так много людей, которых я люблю, которым было так трудно с этим, что я также хочу относиться к этому с уважением. Это такая прекрасная, радостная вещь, и в то же время это нелегко", — призналась Натали.

