Натали Портман призналась, кто помог ей пережить сложный развод

Бенджамин Мильпье, по слухам, изменил актрисе с эко-активисткой. Актриса и хореограф стали родителями двоих детей.

Related video

Американская актриса Натали Портман рассказала, как певица Рианна помогла ей пережить развод. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Сложный период в жизни звезды экрана в начале 2024 года совпал с Неделей моды в Париже, где Портман неожиданно встретилась с Рири. Актриса призналась, что эта случайная встреча была "именно тем, что ей было нужно в трудный момент жизни".

Натали с артисткой увиделись на улице возле автомобилей перед показом Dior Haute Couture. Звезды поприветствовали друг друга, обнялись, а затем обменялись комплиментами. Рири пошутила, что внешний вид звезды экрана скрывает ее пылкий характер, а Портман добавила, что фанатеет от музыки Рианны.

Натали Портман и Рианна

"Это заряд уверенности на всю жизнь. Имею в виду, что это была именно та поддержка, в которой я нуждалась именно в тот момент, и она дала ее мне. Я думаю, что каждая женщина, переживающая развод, должна услышать, как Рианна говорит ей, что она — дерзкая дрянь. Я навсегда благодарна, и я очень люблю ее. Она классная, будем честны", — рассказала Портман.

Натали Портман и Рианна

Еще летом 2023 года звезда экрана израильского происхождения подала документы на развод с французским хореографом Бенджамином Мильпье. Впоследствии источники официально подтвердили слухи.

Портман подала заявление в июле 2023 года, а развод был завершен в феврале 2024 во Франции, где актриса сейчас живет со своими детьми: 12-летним сыном Алефом и 7-летней дочерью Амалией.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман вышла в свет в полупрозрачном мини-платье.

Также Фокус писал о причинах разрыва Натали Портман с мужем.