Встречался с другой: стало известно, почему развелись Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Инсайдеры сообщают, что 46-летний Мильпье якобы завел роман с 25-летней девушкой.

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Натали Портман и ее супруг Бенжамен Мильпье разводятся после 11 лет брака. И причиной, как пишут таблоиды, стал долгий роман Бенжамена с девушкой, которая годится ему в дочери. Об этом пишет Us Weekly.

Пара рассталась после того, как они попытались восстановить свои отношения после заявлений о неверности Мильпье.

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Однако источник, близкий к актрисе, сообщает, что сообщения о расставании — всего лишь "слухи" и "домыслы", и твердого решения принято не было.

"После того, как стало известно о его романе, они пытались работать над своим браком, но в настоящее время находятся в раздумьях", — сказал источник Us Weekly.

У 46-летнего Мильпье, который был женат на 42-летней Портман в течение 11 лет, был роман с 25-летней женщиной.

Натали Портман и ее супруг Бенжамен Мильпье Фото: Getty Images

Ранее об изменах Мильпье писало французское издание Voici , в которой утверждалось, что у французского танцора и хореографа был роман с молодой женщиной — эко-активисткой по имени Камилла Этьен.

Но инсайдер утверждал, что роман был коротким и теперь все кончено.

Натали Портман никак не комментировала слухи, но сняла обручальное кольцо.

Согласно Page Six , Портман узнала об измене своего мужа в начале марта. После этого они делали все возможное, чтобы спасти брак.

"Он знает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью", — рассказал источник, упомянув, что Натали невероятно скрытна и не собирается давать таблоидам хоть какую-то информацию.

"Ее самым большим приоритетом является защита своих детей и их конфиденциальность", — заявил инсайдер.

История отношений Натали Портман и Бенжамена Мильпье

Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились на съемках фильма "Черный лебедь" 2009 года. Мильпье ставил хореографию для этой картины и сыграл в ней небольшую роль.

Натали Портман в фильме "Черный лебедь" Фото: Скриншот

Также он занимался хореографией для фильма "Голос люкс" 2018 года, в котором главную роль исполнила его жена.

Мильпье – сын известной балерины Катрин Флори. Детство провел в Сенегале. Был солистом труппы "Нью-Йорк Сити балле" в 1998—2011 годах, с октября 2014 года по 2016-й — руководил балетной труппой Парижской оперы. В 2011 году основал танцевальную труппу L.A. Dance Project.

Натали и Бенжамен обручились в 2010 году, а свадьбу сыграли два года спустя в Калифорнии.

Они воспитывают двоих детей, 12-летнего сына Алефа и шестилетнюю дочь Амалию.

Напомним, в июне Натали и ее мужа видели на прогулке, и звезда "Леона-киллера" выглядела очень расстроенной.