Натали Портман в полупрозрачном мини-платье вышла на публику (фото)

Знаменитость активно рекламирует свой новый сериал. Она сыграла домохозяйку.

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43-летняя американская актриса Натали Портман вышла в свет в полупрозрачном мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана накануне прибыла на премьеру фильма "Леди в озере" в Нью-Йорке. Натали появилась в сетчатом мини-платье без бретелек с черным поясом, черным корсетом и черными шортами. Наряд звезды картины "Черный лебедь" имел разрез по центру, который освещал второй слой.

Знаменитость израильского происхождения продемонстрировала свои подтянутые ноги в стильном наряде, который дополнялся парой простых черных туфель с открытым носком.

Натали Портман Фото: Getty Images

Портман собрала волосы назад в гладкий пучок с центральным пробором и прядями, обрамляющими лицо, оставленными спереди.

Актриса вышла на красную дорожку с дымчатыми тенями для век, которые подчеркнули ее карие глаза.

Натали Портман Фото: Getty Images

Портман носила бриллиантовые серьги и демонстрировала короткий глянцевый красный маникюр.

В предстоящем сериале AppleTV+ Натали играет Мэдди Шварц, домохозяйку 60-х годов, которая живет в Балтиморе. В один момент ее взволновало нераскрытое убийство.

Напомним, Натали Портман отметила 43-й день рождения.

Также Фокус писал о разводе Натали Портман.