Натали Портман официально развелась после 11 лет брака, — СМИ

Звездная пара заключила брак в 2012 году после знакомства на съемках картины "Черный лебедь". Они воспитывают двоих общих детей.

Related video

42-летняя американская актриса Натали Портман официально развелась после 11 лет брака. Об этом пишет People.

Как оказалось, еще восемь месяцев назад звезда экрана израильского происхождения подала документы на развод с французским хореографом Бенджамином Мильпье, 46. Теперь источники издания официально подтверждают слухи, которые с лета 2023 года ходили в сети.

Портман подала заявление в июле 2023 года, а развод был завершен в феврале 2024 во Франции, где актриса сейчас живет со своими детьми: 12-летним сыном Алефом и 7-летней дочерью Амалией.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Представитель американской актрисы подтвердил эту новость изданию.

"Сначала ей было очень трудно, но ее друзья объединились вокруг нее и помогли пережить худшее", — рассказывал друг пары.

Летом 2023 года стало известно о романе мужа Натали Портман с 25-летней экоактивисткой. Сообщалось, что пара пыталась сохранить свой брак ради общих детей, однако актриса не смогла простить измену. Она стала часто появляться на публике без обручального кольца, чем еще больше подпитывала слухи о разрыве, однако официально не комментировала домыслы в сети.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман рассказала о странном вопросе от короля Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о причинах разрыва Натали Портман с мужем.