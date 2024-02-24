На фоне слухов о разводе: Натали Портман заметили с мужем и детьми (фото)

Натали Портман и Бенджамин Мильпье воспитывают двоих общих детей. Накануне они провели время вместе в Лос-Анджелесе.

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42-летнюю американскую актрису Натали Портман заметили с мужем, 46-летним танцором Бенджамином Мильпье, и их детьми во время прогулки. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную семью "поймали" папарацци в Лос-Анджелесе после того, как актриса израильского происхождения осудила внимание вокруг своих супружеских проблем на фоне слухов о разводе пары.

Портман и Мильпье сфотографировали с двумя детьми, 12-летним сыном Алефом и 6-летней дочерью Амалией, во время обеденной прогулки в Южной Калифорнии.

Натали Портман на прогулке с семьей

Звезда "Черного лебедя" была одета в короткую толстовку с принтом, синие джинсы и черные солнцезащитные очки. Она улыбалась, однако обручального кольца на руке знаменитости так и не было.

Отец детей актрисы надел черную футболку с солнцезащитными очками и джинсами.

Последние полгода к звездной паре проявляется особое внимание фанатов, ведь ходят слухи, что Натали и Бенджамин разводятся после измены мужчины. В июне 2023 года стало известно, что у Мильпье был роман с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. А в августе сообщалось о разрыве супругов.

Мама двоих детей прямо не комментирует домыслы публики, лишь отмечая, что это "ужасно", когда в ее семью лезут другие люди. Несмотря на это, в одном из интервью актриса призналась, что живет с детьми в Париже, и выходит на публику без обручального кольца.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Пара заключила брак в 2012 году после знакомства на съемках картины "Черный лебедь".

Напомним, Натали Портман рассказала о странном вопросе короля Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о причинах разрыва Натали Портман с мужем.