На фоні чуток про розлучення: Наталі Портман помітили з чоловіком та дітьми (фото)

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє виховують двох спільних дітей. Напередодні вони провели час разом у Лос-Анджелесі.

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42-річну американську акторку Наталі Портман помітили з чоловіком, 46-річним танцюристом Бенджаміном Мільпʼє, та їхніми дітьми під час прогулянки. Про це пише Daily Mail.

Зіркову родину "зловили" папараці в Лос-Анджелесі після того, як зірка екрану ізраїльського походження засудила увагу навколо своїх подружніх проблем на фоні чуток про розлучення пари.

Портман та Мільпʼє сфотографували з двома дітьми, 12-річним сином Алефом і 6-річною донькою Амалією, під час обідньої прогулянки в Південній Каліфорнії.

Наталі Портман на прогулянці з родиною

Зірка "Чорного лебедя" була одягнена в коротку толстовку з принтом, сині джинси та чорні сонцезахисні окуляри. Вона посміхалася, проте обручки на руці знаменитості так і не було.

Батько дітей акторки одягнув чорну футболку із сонцезахисними окулярами та джинсами.

Останні пів року до зіркової пари проявляється особлива увага фанатів, адже ходять чутки, що Наталі та Бенджамін розлучаються після зради чоловіка. У червні 2023 стало відомо, що у Мільп'є був роман із 25-річною екоактивісткою Каміллою Етьєн. А в серпні повідомлялося про розрив подружжя.

Мама двох дітей прямо не коментує домислів публіки, лише зазначаючи, що це "жахливо", коли в її родину лізуть інші люди. Попри це, в одному з інтервʼю акторка зізналася, що живе з дітьми в Парижі, та виходить на публіку без обручки.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

Пара уклала шлюб у 2012 році після знайомства на зйомках картини "Чорний лебідь".

Нагадаємо, Наталі Портман розповіла про дивне запитання короля Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про причини розриву Наталі Портман з чоловіком.