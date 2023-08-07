Наталі Портман розійшлася з чоловіком після 11 років шлюбу

Кілька місяців тому стало відомо, що чоловік акторки зраджував їй із 25-річною екоактивісткою.

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42-річна американська акторка Наталі Портман була сповнена рішучості зберегти свій шлюб навіть після того, як дізналася, що у її чоловіка, Бенджаміна Мільп'є, був роман. Принаймні, так стверджують анонімні інсайдери. Однак стало відомо, що вони розійшлися. Про це повідомляє Entertainment Tonight.

"Після того, як стало відомо про роман [Мільп'є], вони намагалися працювати над своїм шлюбом, але наразі перебувають у скрутному становищі", — сказав інсайдер.

Підтвердження їхнього розставання прийшло за кілька днів після того, як Портман помітили в Сіднеї без обручки на їхню 11-ту річницю.

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У червні стало відомо, що у Мільп'є був роман із 25-річною екоактивісткою Каміллою Етьєн. Спочатку інсайдери, які виступали від імені обох сторін, заявили, що кожна з них робить усе можливе, щоб зберегти шлюб.

"Наталі вважає, що інтрижка Бенджаміна була коротким і дурним зв'язком, який нічого для нього не значить", — сказало одне з джерел. — Він знає, що зробив величезну помилку, і робить усе можливе, щоб Наталі пробачила його і зберегла їхню сім'ю".

Поки що ні Наталі Портман, ні її чоловік офіційно не підтвердили розставання.

Також Фокус писав про те, що актрису помітили в сльозах на прогулянці з Мільп'є.