Наталі Портман помітили у сльозах на прогулянці із чоловіком (фото)

Напередодні стало відомо про ймовірний роман її чоловіка з 25-річною екоактивісткою.

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42-річна американська акторка Наталі Портман була помічена у парку зі своїм чоловіком Бенджаміном Мільп'є. Під час прогулянки зірка екранів виглядала засмученою. Про це пише PageSix.

На фото видно, що зірка "Чорного лебедя" та її коханий жваво розмовляють, сидячи разом на лаві. В якийсь моменту Портман виглядала так, ніби витирала сльози під чорними сонцезахисними окулярами у формі котячих очей.

Це вперше, коли пару бачили разом з того часу, як французького танцюриста запідозрили в романі з 25-річною активісткою Каміллою Етьєн. Втім, офіційно зіркова пара не коментувала інциденту. Повідомлялося, що вони намагаються зберегти шлюб заради двох спільних дітей.

"Вони не розлучилися і намагаються залагодити стосунки, — повідомило джерело, близьке до пари. Бен робить все можливе, щоб Наталі вибачила його. Він любить її та їхню родину".

Інсайдер додав, що зірка екрану ізраїльського походження "неймовірно потайлива" і "її найбільша увага зараз зосереджена на захисті дітей".

Нагадаємо, Наталі Портман виставила на показ обручку на тлі чуток про зраду чоловіка.

Також Фокус писав, що Наталі Портман прокоментувала зради чоловіка.