Наталі Портман прокоментувала зради чоловіка

Напередодні Бенджаміна Мільпʼє "зловили" за поцілунками з 25-річною екоактивісткою.

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41-річна американська акторка Наталі Портман прокоментувала зраду чоловіка. Про це пише US Weekly.

Виявилось, що зірка фільму "Чорний лебідь" залишається відданою своєму шлюбу, попри все.

"Наталі вважає, що роман Бенджаміна був коротким і дурним зв’язком, який для нього нічого не означає", — розповідає інсайдер, близький до зіркової пари.

За словами джерела видання, Наталі "бажає побачити, чи здатна вона відновити свою довіру" до свого чоловіка, щоб переконатися, що їхні діти не будуть "рости в розбитому домі".

Наталі Портман Фото: Getty Images

Другий інсайдер каже, що акторка "не знає", чи відновлять вони з Мільпʼє стосунки після скандалу.

"Прямо зараз вони обговорюють і працюють над цим разом заради своїх дітей", — пояснює джерело, зазначивши, що французький танцюрист "жалкує" про свої дії.

Зірка екрану ізраїльського походження познайомилася з чоловіком під час спільної роботи над психолоічним трилером "Чорний лебідь" 2010 року. Мільпʼє став хореографом для фільму Даррена Аронофскі, у якому Наталі Портман і Міла Куніс знялися як балерини, які змагаються за бажані головні ролі у "Лебединому озері".

Наталі Портман з чоловіком Фото: Getty Images

Пара узаконила свої стосунки у 2012 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей — Амалію та Алефа.

Нагадаємо, Наталі Портман помітили з обручкою після чуток про розлучення пари.

Також Фокус писав про першу появу Наталі Портман на публіці після чуток про зради чоловіка.