Наталі Портман уперше зʼявилась на публіці після новин про зради чоловіка (фото)
Знаменитість посміхалася та знімала на телефон спортивну подію.
41-річна американська акторка Наталі Портман уперше вийшла на публіку після новин про зради чоловіка. Про це пише Daily Mail.
Зірка екрану ізраїльського походження відвідала футбольний матч L1 між "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) і "Клермон Фут 63" на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі, Франція.
Акторка посміхалася, спостерігаючи за спортивною подією з трибун стадіону. На захід вона прийшла в сірому блейзері поверх білої сорочки на ґудзиках і синіх джинсів. Волосся Наталі було розпущене, а до образу вона додала темні сонцезахисні окуляри.
Час від часу Портман фотографувала футбольний матч на свій телефон.
Чоловіка акторки, 45-річного колишнього танцюриста Бенджаміна Мільпʼє, не було з нею під час перегляду спортивної події на французькому стадіоні.
Незадовго до цього Мільпʼє запідозрили в зрадах його коханій. Танцюриста "зловили" за поцілунками з 25-річною активісткою. Втім, офіційно зіркова пара не коментувала інцидент. Повідомлялося, що вони намагаються зберегти шлюб заради двох спільних дітей.
Зокрема інсайдер стверджував, що ймовірний роман із кліматичною активісткою Каміль Етьєн був "коротким" і тепер "закінчився".
Нагадаємо, Наталі Портман відвідала Каннський кінофестиваль-2023 у розкішній сукні від Dior.
Також Фокус писав про проблеми у шлюбі Наталі Портман та Бенджаміна Мільпʼє.