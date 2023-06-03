Наталі Портман на межі розлучення з чоловіком: що сталось

Зіркова пара виховує двох спільних дітей, тому намагається врятувати шлюб.

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41-річна американська акторка Наталі Портман на межі розлучення з чоловіком. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що 45-річний французький танцюрист Бенджамін Мільпʼє зрадив акторку ізраїльського походження. У нього був роман з 25-річною активісткою.

Зіркова пара, яка одружилася у 2012 році, розпалась у 2022, проте зуміла подолати проблеми та примирилась.

Втім, тепер їхній шлюб знову похитнувся викриттями, що чоловік неодноразово зраджував. Нові фотографії з Франції свідчать про те, що Мільпʼє проводив час з молодою кліматичною активісткою Каміль Етьєн.

Шлюб Наталі Портман на межі розпаду

Джерело, близьке до пари, розповідає: "Вони не розлучилися і намагаються вирішити проблеми. Бен робить усе можливе, щоб Наталі пробачила його. Він любить її та їхню родину".

Повідомляється, що зірка "Чорного лебедя" зосереджена на захисті дітей — 11-річного Алефа та 6-річної Амалії.

І на Каннському кінофестивалі-2023 було сказано, що пара все ще "на тонкому льоду". Наталі Портман була на Французькій Рив’єрі, але її чоловіка помічено не було.

Знаменитості були сфотографовані відразу після кінофестивалю на концерті Бейонсе в Парижі 26 травня 2023.

Наталі Портман з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман прокоментувала свою роль у картині "Леон".

Також Фокус писав про кутюрний образ Наталі Портман на Каннському кінофестивалі-2023.