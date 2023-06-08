Наталі Портман виставила на показ обручку на тлі чуток про зраду чоловіка

У акторки з майбутнім чоловіком почалися стосунки під час зйомок "Чорного лебедя".

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41-річна американська акторка Наталі Портман продемонструвала обручку на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу на тлі чуток про зради її чоловіка, 45-річного колишнього танцюриста Бенджаміна Мільп'є. Про це пише PageSix.

Знаменитість ізраїльського походження посміхалася, сидячи на трибуні з друзями. Кілька разів зірка "Чорного лебедя" підносила руку до обличчя, демонструючи свій 4-каратний камінь, створений Джеймі Вульф.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Портман була одягнена в сукню із запахом з принтом, чорні босоніжки на танкетці та солом'яний капелюх Christian Dior, доповнивши образ парою чорних сонцезахисних окулярів "котячого ока" та чорною сумкою Christian Dior. Її чоловік не склав їй компанії на спортивному заході.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Незадовго до цього Мільп'є запідозрили у зраді його коханої. Танцюриста нібито "зловили" за поцілунками з 25-річною активісткою Каміллою Етьєн. Втім, офіційно зіркова пара не коментувала інциденту. Повідомлялося, що вони намагаються зберегти шлюб заради двох спільних дітей.

"Вони не розлучилися і намагаються залагодити стосунки, — повідомило джерело, близьке до пари. Бен робить все можливе, щоб Наталі вибачила його. Він любить її та їхню родину".

Інсайдер додав, що Портман "неймовірно потайлива" і "її найбільша увага зараз зосереджена на захисті дітей".

Наталі Портман із чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман відвідала Каннський кінофестиваль-2023 у розкішній сукні від Dior.

Також Фокус писав про проблеми у шлюбі Наталі Портман та Бенджаміна Мільп'є.