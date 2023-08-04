Наталі Портман помітили на публіці без обручки (фото)

Знаменитість підігріває чутки про розрив з Бенджаміном Мільпʼє на фоні його зрад.

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42-річну американську акторку Наталі Портман помітили без обручки на публіці. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Чорного лебедя" приїхала в Сідней, Австралія, щоб підтримати футбольний клуб Angel City, національну жіночу футбольну лігу в Лос-Анджелесі, співзасновницею якої вона є. Команда провела в Австралії майже рік, виїхавши в серпні 2021 року, і цього тижня акторка ізраїльського походження вперше повернулася в країну після їхнього від’їзду.

Вона відвідала саміт Angel City Equity Summit у культовому Оперному театрі міста.

Наталі прогулялася по знаменитій гавані Сіднея та була одягнена в сірий блейзер поверх білої сорочки. Вона додала приталені блідо-блакитні джинси та чорні замшеві туфлі, а також дизайнерські сонцезахисні окуляри "котяче око".

Волосся Портман було розпущене. Проте обручки акторки цього дня не було помічено.

Це сталося на фоні скандалу зі зрадами чоловіка Наталі, танцюриста Бенджаміна Мільпʼє. Його помітили за поцілунками з 25-річною екоактивісткою. Втім, Портман пробачила чоловіка заради їхнього 11-річного шлюбу та двох спільних дітей.

Наталі Портман з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман прокоментувала зради чоловіка.

Також Фокус писав про те, що акторку помітили в сльозах на прогулянці з Мільпʼє.