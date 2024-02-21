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Стиль життя

Наталі Портман помітили на прогулянці без макіяжу (фото)

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Фото: Getty Images | Наталі Портман

Зірка екрану знову вийшла у світ без обручки. У 2023 році стало відомо, що вона розлучається з чоловіком після понад 10 років шлюбу.

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42-річну американську акторку Наталі Портман помітили без макіяжу на прогулянці. Про це пише Daily Mail.

Зірку "Чорного лебедя" "зловили" папараці, коли вона вийшла на вечерю з подругою в Лос-Анджелесі. Мама двох дітей одягла довге синє пальто, червоний светр та джинси в поєднанні з модною сумочкою в бабусиному стилі від Dior.

На руках знаменитості не було обручки після кількох місяців чуток про розлучення Наталі та французького танцюриста Бенджаміна Мільпʼє.

Зірка екрану відмовилася від макіяжу та була з розпущеним волоссям.

Інсайдери стверджують, що акторка ізраїльського походження готується подати на розлучення, попри спроби примиритися після того, як її чоловіка звинуватили в зраді з екоактивісткою, молодшою за нього на 21 рік.

Наталі Портман

Раніше стало відомо, що Наталі живе в Парижі з їхніми двома дітьми — 12-річним Алефом та 6-річною Амалією. Тим часом Мільпʼє працює та живе у США.

Повідомлялося, що мамі двох дітей знадобився час, щоб "обробити та вилікувати" рани і вона намагається знайти найкращий спосіб організувати розлучення, аби не нашкодити неповнолітнім спадкоємцям.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Fullscreen
Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман вийшла на публіку в ефектному вбранні.

Також Фокус писав про появу Наталі Портман на червоній доріжці "Золотого глобуса-2024".