Наталі Портман розповіла про дивне запитання від короля Чарльза
Акторка "Зоряних воєн" познайомилася з королівською сім'єю 1999 року.
Наталі Портман, відома своєю роллю Падме Амідали в трилогії-приквелі "Зоряних воєн", нещодавно поділилася спогадами про пам'ятну зустріч із королем Чарльзом під час своєї появи в телешоу "Дивись, що відбувається в прямому ефірі". Тоді король поставив їй кумедне запитання. Про це пише Hello Magazine.
Актриса, яка увійшла до всесвіту "Зоряних воєн" у 18 років з виходом на екрани "Прихованої загрози" 1999 року, згадала кумедне, але незручне запитання, поставлене принцом Чарльзом на прем'єрі фільму.
Наталі розповіла, що під час їхньої зустрічі король Чарльз, який тоді був принцом Уельським, поцікавився, чи знімалася вона в оригінальних фільмах "Зоряні війни".
"Мені довелося пояснити йому, що мені всього 18 років", — пожартувала Наталі. Перший фільм із серії "Зоряних воєн" вийшов 1977 року. А Наталі Портман народилася 1981 року. Незважаючи на трохи незручний момент, вона описала королівську особу як "дуже доброзичливу".
Актриса зізналася, що відкрита для зйомок у цифровому форматі. Оскільки вже знімалася в такій обстановці під час роботи над приквелами. Вона описала це як час важливого навчання, оскільки вона "вперше працювала із зеленим екраном".
Персонаж Наталі, Падме Амідала, зустріла трагічний кінець у "Помсті ситхів", але, з огляду на тенденцію франшизи до відродження персонажів, її повернення може бути можливим.
Вона також з гумором поділилася анекдотом за участю Тайки Вайтіті, який зняв її у фільмі "Тор: Кохання і грім". Вайтіті, не підозрюючи про те, що вона вже грала в "Зоряних війнах", одного разу запитав, чи хоче вона знятися в новому фільмі франшизи.
"Я думала, він жартує, тому що він такий жартівник", — сказала Наталі, згадуючи, як їй довелося нагадати йому про свою роль Падме.
Нагадаємо, зараз таблоїди обговорюють ймовірне розлучення Наталі Портман та її чоловіка Бенджаміна Мільп'є. З чуток, хореограф зрадив Наталі з молодшою жінкою.