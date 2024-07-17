Наталі Портман зізналася, хто допоміг їй пережити складне розлучення

Бенджамін Мільпʼє, за чутками, зрадив акторку з екоактивісткою. Акторка та хореограф стали батьками двох дітей.

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Американська акторка Наталі Портман розповіла, як співачка Ріанна допомогла їй пережити розлучення. Про це пише Hollywood Reporter.

Складний період у житті зірки екрану на початку 2024 року збігся з Тижнем моди в Парижі, де Портман несподівано зустрілася з Рірі. Акторка зізналася, що ця випадкова зустріч була "саме тим, що їй було потрібно у важкий момент життя".

Наталі з артисткою побачилися на вулиці біля автомобілів перед показом Dior Haute Couture. Зірки привітали одна одну, обнялися, а потім обмінялися компліментами. Рірі пожартувала, що зовнішній вигляд зірки екрану приховує її палкий характер, а Портман додала, що фанатіє від музики Ріанни.

Наталі Портман та Ріанна

"Це заряд упевненості на все життя. Маю на увазі, що це була саме та підтримка, якої я потребувала саме в той момент, і вона дала її мені. Я думаю, що кожна жінка, яка переживає розлучення, має почути, як Ріанна каже їй, що вона — зухвала поганиця. Я назавжди вдячна, і я дуже люблю її. Вона класна, будьмо чесні", — розповіла Портман.

Наталі Портман та Ріанна

Ще влітку 2023 року зірка екрану ізраїльського походження подала документи на розлучення з французьким хореографом Бенджаміном Мільпʼє. Згодом джерела офіційно підтвердили чутки.

Портман подала заяву в липні 2023 року, а розлучення було завершено в лютому 2024 у Франції, де акторка наразі живе зі своїми дітьми: 12-річним сином Алефом і 7-річною донькою Амалією.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман вийшла у світ у напівпрозорій мінісукні.

Також Фокус писав про причини розриву Наталі Портман з чоловіком.