"Не удивлена": как Натали Портман отреагировала на новый роман бывшего мужа (фото)

Натали Портман спокойно восприняла новость о новой возлюбленной Бенжамена Мильпье. Актриса сосредоточена на детях, друзьях и обретении внутреннего баланса.

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На этой неделе знаменитая американская актриса Натали Портман снова оказалась в центре внимания, когда ее бывшего мужа, франко-американского танцора и хореографа Бенжамена Мильпье, застали целующимся с новой спутницей в Париже. Однако звезда отреагировала на это совершенно спокойно и уверенно продолжает жить своей жизнью, сообщает US Magazine.

Натали Портман с бывшим мужем Бенжаменом Мильпье Фото: Getty Images

Источник сообщил, что звезда "Леона" слышала о фотографиях бывшего мужа и женщины, целующихся в Париже, еще до того, как они были впервые опубликованы. "Натали не удивлена тем, что Бенжамен так быстро перешел к новым отношениям после их расставания. Она давно чувствовала, что их отношения идут к концу", — рассказал источник. Более того, актриса даже ожидала, что бывший муж вскоре "встретит кого-то нового довольно быстро". Сейчас у нее нет обид или сожалений. Актриса "надеется, что Бенджамен счастлив" и что его "личная жизнь на самом деле не имеет никакого отношения к ней". "Сейчас она невероятно счастлива в своей жизни и на первом месте у нее семья и друзья", — сообщил источник.

Известно, что Натали Портман и Бенжамен Мильпье закрутили роман на съемках "Черного лебедя". 4 августа 2012 года влюбленные поженились. У пары двое детей: 13-летний сын Алеф и 7-летняя дочь Амалия. В 2024 году они развелись из-за измены Бенджамина.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что Натали Портман в роскошном платье появилась на кинофестивале.