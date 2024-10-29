Натали Портман вышла на красную дорожку премии "Золотой мяч" в Париже (фото)

Оскароносная актриса Натали Портман в столице Франции продемонстрировала стильный образ. Многие поклонники обратили внимание на ее шикарные украшения.

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Знаменитая американская актриса Натали Портман в элегантном платье 28 октября возглавила звезд на церемонии вручения премии "Золотой мяч" France Football 2024 в Театре Шатле в Париже, сообщает Daily Mail.

43-летняя звезда, удостоенная премии "Оскар", выглядела шикарно в темно-синем бархатном платье в пол со смелым глубоким вырезом и короткими струящимися рукавами.

Актриса Натали Портман Фото: Getty Images

Натали подчеркнула тонкую талию поясом-косичкой и дополнила свой образ парой черных босоножек на высокой платформе и эффектными ослепительными серебряными кольцами в виде цветов, которые эффектно контрастировали с ее черным маникюром.

Украшения Натали Портман Фото: Getty Images

Звезда "Черного лебедя" уложила короткие темные волосы мягкими волнами с пробором набок и нанесла вечерний макияж, подчеркнув выразительные глаза коричневыми тенями и черной подводкой.

На мероприятии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса и спорта, включая футболиста Матса Хуммельса из "Баварии Мюнхен", Алехандро Гарначо, капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна, Дженнифер Эрмосо и других.

Напомним, 16 сентября Фокус писал о том, что Натали Портман в роскошном платье появилась на кинофестивале. Оскароносная знаменитость продемонстрировала элегантный блестящий наряд. К ней на публике присоединилась Изабель Аджани.