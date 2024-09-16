После развода: Натали Портман в роскошном платье появилась на кинофестивале (фото)

Оскароносная знаменитость продемонстрировала элегантный блестящий наряд. К ней на публике присоединилась Изабель Аджани.

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43-летняя американская актриса Натали Портман появилась в блестящем вечернем платье на фестивале американского кино в Довиле, Франция. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана израильского происхождения посетила мероприятие во французской коммуне в потрясающем текстурированном образе с пухлыми рукавами. Черно-серебристый наряд был украшен драматическим узором в зоне декольте.

Мама двоих детей дополнила образ черным поясом вокруг талии и абстрактным чокером на шее.

Натали Портман и Изабель Аджани

Портман была на церемонии вручения награды Deauville 2024 Talent Award вместе с французской актрисой Изабель Аджани.

Натали Портман Фото: Getty Images

Дебютом Натали Портман в кино стала роль в фильме "Леон: Профессионал" в 1994 году. Впоследствии звезда израильского происхождения сыграла в картине "Черный лебедь", за что получила премию "Оскар".

Натали Портман Фото: Getty Images

Выход актрисы на красную дорожку кинофестиваля во Франции произошел на фоне ее развода с танцором Бенджамином Мильпье.

Натали Портман подала заявление на развод в июле 2023 года, а официальный процесс был завершен в феврале 2024 во Франции, где Натали сейчас живет со своими детьми: сыном Алефом и дочерью Амалией.

Летом 2023 года стало известно о романе Мильпье с молодой эко-активисткой. Сообщалось, что супруги пытались сохранить свой брак ради общих детей, однако актриса не смогла простить измену.

Напомним, кто помог Натали Портман пережить развод.

Также Фокус писал о 43-м дне рождения Натали Портман.