Після розлучення: Наталі Портман у розкішній сукні зʼявилася на кінофестивалі (фото)

Оскароносна знаменитість продемонструвала елегантне блискуче вбрання. До неї на публіці приєдналася Ізабель Аджані.

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43-річна американська акторка Наталі Портман зʼявилася в блискучій вечірній сукні на фестивалі американського кіно в Довілі, Франція. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану ізраїльського походження відвідала захід у французькій комуні в приголомшливому текстурованому образі з пухкими рукавами. Чорно-сріблясте вбрання було прикрашене драматичним візерунком у зоні декольте.

Мама двох дітей доповнила образ чорним поясом навколо талії та абстрактним чокером на шиї.

Наталі Портман та Ізабель Аджані

Портман була на церемонії вручення нагороди Deauville 2024 Talent Award разом з французькою акторкою Ізабель Аджані.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Дебютом Наталі Портман у кіно стала роль у фільмі "Леон: Професіонал" 1994 року. Згодом зірка ізраїльського походження зіграла в картині "Чорний лебідь", за що отримала премію "Оскар".

Наталі Портман Фото: Getty Images

Вихід акторки на червону доріжку кінофестивалю у Франції стався на фоні її розлучення з танцюристом Бенджаміном Мільпʼє.

Наталі Портман подала заяву на розлучення в липні 2023 року, а офіційний процес було завершено в лютому 2024 у Франції, де Наталі наразі живе зі своїми дітьми: сином Алефом і донькою Амалією.

Влітку 2023 року стало відомо про роман Мільпʼє з молодою екоактивісткою. Повідомлялося, що подружжя намагалося зберегти свій шлюб заради спільних дітей, проте акторка не змогла пробачити зраду.

Нагадаємо, хто допоміг Наталі Портман пережити розлучення.

Також Фокус писав про 43-й день народження Наталі Портман.