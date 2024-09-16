Після розлучення: Наталі Портман у розкішній сукні зʼявилася на кінофестивалі (фото)
Оскароносна знаменитість продемонструвала елегантне блискуче вбрання. До неї на публіці приєдналася Ізабель Аджані.
43-річна американська акторка Наталі Портман зʼявилася в блискучій вечірній сукні на фестивалі американського кіно в Довілі, Франція. Про це пише Daily Mail.
Зірка екрану ізраїльського походження відвідала захід у французькій комуні в приголомшливому текстурованому образі з пухкими рукавами. Чорно-сріблясте вбрання було прикрашене драматичним візерунком у зоні декольте.
Мама двох дітей доповнила образ чорним поясом навколо талії та абстрактним чокером на шиї.
Портман була на церемонії вручення нагороди Deauville 2024 Talent Award разом з французькою акторкою Ізабель Аджані.
Дебютом Наталі Портман у кіно стала роль у фільмі "Леон: Професіонал" 1994 року. Згодом зірка ізраїльського походження зіграла в картині "Чорний лебідь", за що отримала премію "Оскар".
Вихід акторки на червону доріжку кінофестивалю у Франції стався на фоні її розлучення з танцюристом Бенджаміном Мільпʼє.
Наталі Портман подала заяву на розлучення в липні 2023 року, а офіційний процес було завершено в лютому 2024 у Франції, де Наталі наразі живе зі своїми дітьми: сином Алефом і донькою Амалією.
Влітку 2023 року стало відомо про роман Мільпʼє з молодою екоактивісткою. Повідомлялося, що подружжя намагалося зберегти свій шлюб заради спільних дітей, проте акторка не змогла пробачити зраду.
Нагадаємо, хто допоміг Наталі Портман пережити розлучення.
Також Фокус писав про 43-й день народження Наталі Портман.