Наталі Портман вийшла на червону доріжку премії "Золотий м'яч" у Парижі (фото)

Оскароносна актриса Наталі Портман у столиці Франції продемонструвала стильний образ. Багато шанувальників звернули увагу на її шикарні прикраси.

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Знаменита американська актриса Наталі Портман в елегантній сукні 28 жовтня очолила зірок на церемонії вручення премії "Золотий м'яч" France Football 2024 у Театрі Шатле в Парижі, повідомляє Daily Mail.

43-річна зірка, удостоєна премії "Оскар", мала шикарний вигляд у темно-синій оксамитовій сукні до підлоги зі сміливим глибоким вирізом і короткими струмливими рукавами.

Актриса Наталі Портман Фото: Getty Images

Наталі підкреслила тонку талію поясом-косичкою і доповнила свій образ парою чорних босоніжок на високій платформі та ефектними сліпучими срібними каблучками у вигляді квітів, які ефектно контрастували з її чорним манікюром.

Прикраси Наталі Портман Фото: Getty Images

Зірка "Чорного лебедя" вклала коротке темне волосся м'якими хвилями з проділом набік і нанесла вечірній макіяж, підкресливши виразні очі коричневими тінями і чорною підводкою.

На заході були присутні багато зірок шоу-бізнесу і спорту, включно з футболістом Матсом Хуммельсом з "Баварії Мюнхен", Алехандро Гарначо, капітаном збірної Англії з футболу Гаррі Кейном, Дженніфер Ермосо та іншими.

Нагадаємо, 16 вересня Фокус писав про те, що Наталі Портман у розкішній сукні з'явилася на кінофестивалі. Оскароносна знаменитість продемонструвала елегантне блискуче вбрання. До неї на публіці приєдналася Ізабель Аджані.