"Не здивована": як Наталі Портман відреагувала на новий роман колишнього чоловіка (фото)

Наталі Портман спокійно сприйняла новину про нову кохану Бенжамена Мільп'є. Акторка зосереджена на дітях, друзях і віднайденні внутрішнього балансу.

Цього тижня знаменита американська акторка Наталі Портман знову опинилася в центрі уваги, коли її колишнього чоловіка, франко-американського танцюриста та хореографа Бенжамена Мільп'є, заскочили за поцілунками з новою супутницею в Парижі. Однак зірка відреагувала на це абсолютно спокійно і впевнено продовжує жити своїм життям, повідомляє US Magazine.

Наталі Портман з колишнім чоловіком Бенжаменом Мільп'є Фото: Getty Images

Джерело повідомило, що зірка "Леона" чула про світлини колишнього чоловіка і жінки, що цілуються в Парижі, ще до того, як вони були вперше опубліковані. "Наталі не здивована тим, що Бенжамен так швидко перейшов до нових стосунків після їхнього розставання. Вона давно відчувала, що їхні стосунки добігають кінця", — розповіло джерело. Ба більше, акторка навіть очікувала, що колишній чоловік незабаром "зустріне когось нового досить швидко". Наразі в неї немає образ чи жалю. Актриса "сподівається, що Бенджамен щасливий" і що його "особисте життя насправді не має жодного стосунку до неї". "Зараз вона неймовірно щаслива у своєму житті і на першому місці у неї сім'я і друзі", — повідомило джерело.

Відомо, що Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є закрутили роман на зйомках "Чорного лебедя". 4 серпня 2012 року закохані одружилися. У пари двоє дітей: 13-річний син Алеф і 7-річна дочка Амалія. У 2024 році вони розлучилися через зраду Бенджаміна.

Раніше, 16 вересня, повідомлялося, що Наталі Портман у розкішній сукні з'явилася на кінофестивалі.