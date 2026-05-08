44-річна вагітна Наталі Портман показалася в Парижі (фото)

44-річна американська акторка Наталі Портман показала серію фотографій в Instagram, демонструючи деякі зі своїх пригод у столиці Франції, поки вона чекає на народження третьої дитини.

Кадрами зірка фільму "Чорний лебідь" поділилася в соцмережі

Наталі Портман у Парижі

"Париж останнім часом", — підписала вона карусель знімків.

Наталі розпочала публікацію із селфі на березі річки Сена. Потім вона додала кілька фотографій відомих творів мистецтва, квіткових букетів та кілька фотографій свого собаки.

Акторка фільму "Тор" переїхала до європейського міста у 2014 році зі своїм тодішнім чоловіком, Бенджаміном Мільп'є, після того, як він почав працювати в балеті Паризької опери.

Наталі Портман вагітна

Подружжя розлучилося у березні 2024 року на тлі чуток про роман Мільп'є з кліматичною активісткою Каміль Етьєн. Відтоді Портман почала зустрічатися з французьким музикантом Тангі Дестаблем.

У квітні акторка оголосила, що вони очікують на свою першу дитину разом після трохи більше року стосунків.

"Ми з Тангі дуже раді. Я просто дуже вдячна. Я знаю, що це такий привілей і диво. Я виросла, чуючи про те, як важко завагітніти. У мене так багато людей, яких я люблю, яким було так важко з цим, що я також хочу ставитися до цього з повагою. Це така прекрасна, радісна річ, і водночас це нелегко", — зізналася Наталі.

Наталі Портман у Парижі

